Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Los cuatro traileros fueron visto con vida por última vez cuando intentaban cruzar un retén militar en la zona de Matías Romero, Oaxaca | Comisión Estatal de Búsqueda Oaxaca

Cuatro operadores de transporte de carga que partieron desde Reynosa, Tamaulipas, permanecen desaparecidos desde el 20 de noviembre en Matías Romero, Oaxaca, una zona estratégica del Istmo de Tehuantepec donde coinciden rutas federales importantes. A casi dos semanas de su desaparición, las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que investiga dos denuncias formales por la no localización de Aldher Francisco Moreno Hernández y Fernando Castro Morales, quienes tuvieron su último contacto con sus familias el mismo día de los hechos. Ambos reportaron vía telefónica su llegada a la región del Istmo antes de perder comunicación.

Moreno Hernández salió el 18 de noviembre desde Reynosa ―y a bordo de una pipa de la empresa “Transportes Nava”― con destino al sur del país. Castro Morales conducía una unidad de “Orozco & Orozco” y también se dirigía a Matías Romero. Sin embargo, su familia dejó de recibir mensajes y llamadas, detalló la fiscalía estatal.

Aunque solo existen dos carpetas de investigación abiertas, igualmente se desconoce el paradero de Juan José Pérez Hernández y Andrés Eloy Ramos Ceja, quienes igualmente transitaban por Matías Romero el 20 de noviembre; por tanto, sus fichas de búsqueda fueron difundidas por la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas.

Hasta el momento, familiares de los cuatro transportistas desaparecidos seguirán exigiendo a la FGE Oaxaca una respuesta eficaz sobre su paradero | Juan Manuel Blanco / Agencia EFE

El último registro: un retén militar y la desaparición simultánea

De acuerdo con el colectivo “Amor por los Desaparecidos”, los cuatro traileros reportaron su presencia en un retén militar en Matías Romero antes de que la comunicación se interrumpiera. El vocero de la agrupación, José Andrés Méndez Ñeco, señaló que las unidades presuntamente fueron vistas en la zona días antes, aunque versiones posteriores generaron confusión sobre si realmente fueron localizadas abandonadas.

Méndez aseguró que las pipas no han sido encontradas oficialmente y que la única referencia clara es un video donde se observa a las unidades, previo a que desaparecieran:

“Las pipas están cuando se toma el video y posteriormente desaparecen. Cuando va la fiscalía a retenerlas, ya no están”, afirmó en entrevista.

La postura de la Fiscalía de Oaxaca: sin llamadas de rescate o pago económico hasta ahora

El fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, sostuvo que las autoridades no han recibido llamadas de rescate ni exigencias económicas, un elemento que suele orientar las líneas de investigación en casos de desaparición de transportistas.

También confirmó que las pipas que conducían los operadores “se esfumaron”, lo que ha dificultado el seguimiento de rutas y puntos de riesgo.

Rodríguez Alamilla explicó que los cuatro conductores presuntamente viajaban hacia Oaxaca por hidrocarburo, aunque las familias desconocen si los vehículos transportaban carga o circulaban vacíos. También se investiga la identidad de las empresas contratantes y las rutas exactas que debieron seguir.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que su dependencia no sabe si se ha pedido pago de rescate para hallar a los cuatro hombres desaparecidos en Oaxaca | FGE Oaxaca

El fiscal reconoció que no todas las familias han presentado denuncia en Oaxaca, lo que retrasa los protocolos de búsqueda. El colectivo “Amor por los Desaparecidos” indicó que algunas personas no cuentan con los recursos para trasladarse al estado y formalizar el reporte:

“Dos ya tienen denuncia en Oaxaca, pero dos familias están en Reynosa y no han podido viajar”, explicó Méndez.

Colaboración institucional y análisis de rutas

Tras recibir las denuncias formales, la FGEO activó análisis de telefonía, revisión de carreteras, rastreo de cámaras y colaboración con las fiscalías de los 31 estados, así como con la Comisión Estatal de Búsqueda.

Sobre ese misma línea, las autoridades revisan si existe relación entre los cuatro casos, dado que todos fueron reportados en un tramo carretero similar y en el mismo día.

Familiares y colectivos han insistido en que la falta de una denuncia inmediata en Oaxaca limita la activación completa de los protocolos de búsqueda.

Así mismo, también han solicitado intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), debido a que los traileros informaron que pasaron por un retén militar.

Los familiares de los cuatro operadores continúan recabando información en visitas constantes a Reynosa y Oaxaca | X /@lopezobrador

Mientras continúan las labores de investigación, los familiares de los cuatro operadores permanecen entre Reynosa y Oaxaca, ya que reclaman información oficial que permita reconstruir qué ocurrió en las horas posteriores a su último contacto..