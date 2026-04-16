Revelan fotos de Omar García Harfuch en su paso por la extinta Policía Federal

La entrada Harfuch a la extinta corporación ocurrió en el año 2008. Crédito: Redes Sociales

Este jueves 16 de abril, internautas han compartido y viralizado fotografías antiguas de Omar García Harfuch durante su paso por la extinta Policía Federal.

Las imágenes muestran al actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en uniforme táctico, sonriendo y en convivencia con sus compañeros de corporación durante lo que fue una de su primeros acercamientos al ámbito de la seguridad pública.

García Harfuch recibió diversos reconocimientos durante su trayectoria en la Policía Federal. En 2012, la corporación le otorgó la Condecoración al Mérito Policial de Segunda Clase por su desempeño. Tres años después, en 2015, fue condecorado al Mérito Policial de Primera Clase, distinción reservada para mandos que destacaron en operativos de alto impacto y labores estratégicas dentro de la institución.

Cuál fue el papel de Harfuch en la Policía Federal

García Harfuch ingresó a la Policía Federal Preventiva en el año 2008. Durante su trayectoria dentro de la corporación llegó a desempeñarse como director de área y director de Apoyo Operativo Regional.

Un dato a resaltar es que la entrada de Harfuch a la polémica corporación fue directamente como Jefe de Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Entre 2012 y 2014, se desempeñó como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Durante ese periodo, participó en la creación y despliegue de la División de Gendarmería y fue ascendido a Inspector General en apenas cuatro años, un proceso que usualmente requería más de una década, según reportes de medios nacionales.

Harfuch sonriendo junto a uno de sus excompañeros. Crédito: Redes Sociales

En entrevista con la periodista Mónica Garza, García Harfuch relató que las primeras semanas en la institución resultaron difíciles, pero la experiencia de participar en la liberación de víctimas de secuestro definió su vocación policial.

“Desde las primeras tareas me di cuenta que era donde quería estar, que es una satisfacción inmediata que pocos trabajos te dan”, declaró el funcionario a la conductora.

En el año 2015, Harfuch fue designado titular de la División de Investigación de la Policía de la Policía Federal, su último puesto dentro de la corporación.

Harfuch utilizando el uniforme de la Policía Federal junto con un chaleco táctico. Crédito: Redes Sociales

2016 significó un cambio profesional, debido a que pasó a ser titular de la Agencia de Investigación Criminal de la antes Procuraduría General de la República (PGR). Durante su paso por esta última instancia, la Agencia capturó a diversos líderes criminales de grupos con operación en la Ciudad de México, como La Unión Tepito y de la Anti Unión de Tepito.

El fin de la Policía Federal

La Policía Federal desapareció después de diez años de servicio en México. El cuerpo policial, creado el 1 de junio de 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, fue concebido como un brazo operativo en la llamada “guerra contra el narco”.

A lo largo de una década, la corporación reportó la detención de 290 mil 350 presuntos delincuentes y participó en operativos relevantes contra figuras del crimen organizado como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Servando Gómez “La Tuta”, Édgar Valdez “La Barbie” y Vicente Carrillo “El Viceroy”, entre otros.

Uno de los distintivos mediáticos de la corporación eran las entrevistas que realizaban a los narcotraficantes más buscados del país luego de sus arrestos, material que posteriormente era difundido y revelaba el modus operandi de las organizaciones.

El Viceroy en su presentación por parte de elementos de la Policía Federal. EFE/Mario Guzmán

Sin embargo, la Policía Federal también acumuló denuncias por tortura y abuso de poder. Entre 2012 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó al menos 55 casos de tortura, detenciones arbitrarias y retenciones ilegales en estados como Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Guerrero y la Ciudad de México.

En septiembre de 2019, la Policía Federal inició su proceso de absorción por la Guardia Nacional, institución creada en el sexenio del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Elementos de la Guardia Nacional alistándose para reforzar la seguridad en Chihuahua. Crédito: Defensa

El gobierno federal ordenó auditorías e investigaciones por presunta corrupción y manejo irregular de recursos en la corporación.