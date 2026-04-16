¿Por qué subió de precio el jitomate y la cebolla? Hacienda lo explica

En la primera quincena de febrero de 2026, la inflación anual alcanzó 3.92%, impulsada por aumentos en verduras y tubérculos, según datos del INEGI. (Infobae-Itzallana)

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, confirmó que la inflación en México durante marzo de 2026 se vio impulsada por el alza en los precios de alimentos esenciales como jitomate, papa, tomate verde y cebolla, a causa de fenómenos climatológicos que afectaron la producción agrícola.

“Particularmente en el tomate se observó en diciembre pasado en climas muy diferentes que afectaron los cultivos agrícolas y que está impactando precisamente en estos momentos por una falta de oferta”, sostuvo Lerma Cotera durante la conferencia matutina del 16 de abril.

Alza de alimentos y combustibles, factores principales

El jitomate registró el mayor aumento de precio en la quincena, con un alza de 32.17% que impactó directamente en el bolsillo de los consumidores. (Infobae-Itzallana)

El funcionario señaló que la inflación anual en marzo fue de 4.59 %, con un incremento mensual de 0.86 %, el mayor para ese periodo en cuatro años.

Este comportamiento, explicó, responde a una menor oferta derivada de condiciones climáticas atípicas, así como a la presión que ejercen los combustibles sobre la cadena de distribución.

Los productos más afectados

Entre los alimentos básicos que han presentado mayores incrementos destacan:

Jitomate: +42 %

+42 % Pepino: +43 %

+43 % Tomate verde: +16 %

+16 % Papa: +15 %

Lerma Cotera puntualizó que el aumento en los precios de la gasolina y el diésel también contribuyó a la inflación, aunque aseguró que el gobierno federal mantiene estímulos fiscales para limitar estas alzas. Actualmente, el precio máximo de la gasolina regular se mantiene en 24 pesos por litro y el diésel en 28 pesos por litro.

Estrategias y acuerdos para contener precios

(Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia, el subsecretario detalló que el gobierno aplica el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y sostiene acuerdos con productores agrícolas y cadenas comerciales para garantizar el abasto y contener el precio de la canasta básica.

Se han instalado mesas de trabajo para identificar y corregir distorsiones, especialmente en productos afectados por intermediarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la canasta básica debe mantenerse por debajo de 900 pesos, y reiteró que estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de la población, en especial de los sectores más vulnerables.

El gobierno prevé que estos aumentos sean transitorios y que los precios se estabilicen conforme se normalicen las condiciones climáticas y la oferta agrícola.

Acciones adicionales y perspectiva oficial

En respuesta al comportamiento inflacionario, Hacienda anunció que se mantendrán los estímulos al IEPS en combustibles y se fortalecerán los acuerdos directos entre productores y comercializadores.

Además, se monitorean los precios en los principales centros de abasto para anticipar y mitigar cualquier distorsión.

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Efecto del conflicto internacional sobre los precios de alimentos en México

Durante abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el conflicto en el Estrecho de Ormuz ha generado un impacto negativo en los precios internacionales del petróleo, lo que ha repercutido en el costo de alimentos en México.

Tras una petición directa al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, se realizó un monitoreo de precios en mercados nacionales para precisar el efecto de esta coyuntura sobre la canasta básica.

De acuerdo con la supervisión oficial, los productos con incrementos más notorios en este periodo son:

Jitomate

Carne de res

Calabacita

La mandataria enfatizó que algunos de estos aumentos podrían estar asociados a prácticas abusivas de comerciantes, ya que no existen causas económicas estructurales que justifiquen totalmente el alza.

Por ello, anunció reuniones adicionales con integrantes del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para atender el fenómeno.

El incremento en el costo de la canasta alimentaria ha ejercido presión adicional sobre el gasto básico de los hogares mexicanos. Para marzo de 2026, el gasto mínimo mensual para cubrir necesidades alimentarias asciende a 2 mil 571 pesos en zonas urbanas y mil 940 pesos en áreas rurales, umbrales necesarios para evitar caer en pobreza extrema por ingresos. Si se consideran otros gastos esenciales, la suma puede llegar a 4 mil 940 pesos mensuales en ciudades.

Entre todos los productos, el jitomate destaca como el principal impulsor del encarecimiento, con un alza anual superior al 126 %. Esta situación contribuye de manera determinante al incremento total de la canasta alimentaria en todo el país.