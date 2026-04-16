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Claudia Sheinbaum da la bienvenida a diplomáticos de cinco países

La llegada de nuevos representantes de Egipto, Indonesia, Países Bajos, Portugal y Cuba es señalada por una postura de fraternidad

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La llegada de nuevos representantes de Egipto, Indonesia, Países Bajos, Portugal y Cuba es señalada por una postura de fraternidad
Claudia Sheinbaum destaca la recepción oficial de las cartas credenciales de embajadores de Egipto, Indonesia, Países Bajos, Cuba y Portugal en México. Crédito: X/@Claudiashein

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, informó este 16 de abril que México recibió de manera oficial las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Egipto, Indonesia, Países Bajos y Portugal, reafirmando su política de hermandad internacional.

Al dar la bienvenida a las representaciones diplomáticas de Amr Abdelazim Elsayed Rifai (República Árabe de Egipto), Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno (República de Indonesia), André Max Adriaan Driessen (Reino de los Países Bajos) y Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira (República Portuguesa), Sheinbaum subrayó en su mensaje la fraternidad con la que el país recibe a diplomáticos extranjeros.

Poco después, Claudia Sheinbaum informó hoy que recibió las cartas credenciales de Eugenio Martínez Enriquez, embajador de la República de Cuba. La presidenta destacó la hermandad y solidaridad que une al pueblo de la isla del Caribe y al de México.

Sheinbaum anuncia la salida de Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández
Citlalli Hernández durante la conferencia de prensa de Morena. (Agencia de Gobierno)

Claudia Sheinbaum informó este 16 de abril sobre la renuncia de Citlali Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres en México, al aceptar su salida para sumarse a tareas partidistas dentro de Morena en preparación para la definición de alianzas de cara al proceso electoral de 2027, según declaraciones realizadas en conferencia matutina.

Según EFE, la funcionaria entregó el miércoles su renuncia a la presidencia, que será efectiva a partir del viernes. Hernández habría sido convocada por la dirigencia nacional de Morena para colaborar en la organización interna y en la estrategia de alianzas.

La mandataria detalló que Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, solicitó su apoyo, reconociendo su experiencia en la estructuración de coaliciones durante el proceso electoral de 2024.

Sheinbaum destacó logros concretos de la exfuncionaria, como la entrega de 25 millones de cartillas de las mujeres y la modificación constitucional relacionada con derechos de género.

Según la presidenta, Hernández participó activamente en la creación de políticas públicas, redes de apoyo social y atención a víctimas, y sostuvo que su gestión se caracterizó por la honestidad y la convicción.

Sheinbaum confirma la reapertura del caso de La Luz del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del caso judicial contra Naasón Joaquín García. | Jovani Pérez / Infobae México
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del caso judicial contra Naasón Joaquín García. | Jovani Pérez / Infobae México

Claudia Sheinbaum confirmó la reapertura del caso judicial contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, después de que la FGR cerró la investigación en diciembre de 2025.

Esta decisión responde a la solicitud de víctimas que impugnan el cierre y piden revisión judicial, mientras el expediente incluye señalamientos por delitos sexuales, trata de personas y lavado de dinero, contexto que mantiene presencia pública tras la condena de García en Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República notificó el cierre del caso a través de un “no ejercicio de la acción penal en diciembre de 2025. El expediente documentó acusaciones por trata de personas, delincuencia organizada, abuso sexual y lavado de dinero contra el propio García y otros líderes de la organización fundada en 1926 en Guadalajara.

Sin embargo, las denunciantes han solicitado la revisión de esa determinación ante el Poder Judicial de la Federación, petición que será analizada este 16 de abril por un juez federal en Puente Grande, Jalisco.

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