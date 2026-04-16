¿No puedes salir de casa? Cómo registrar a un “Auxiliar” para cobrar la Pensión de Discapacidad sin dar vueltas.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en México es un programa social impulsado por el gobierno federal.
Su objetivo principal es otorgar un apoyo económico bimestral a personas con discapacidad permanente, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, para contribuir a mejorar su calidad de vida.
Este programa prioriza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 29 años, así como a personas indígenas y afromexicanas de hasta 64 años, aunque en algunos estados se ha extendido la cobertura a personas adultas de hasta 64 años.
El monto del apoyo es de 3 mil 300 pesos bimestrales que se entregan de manera directa, sin intermediarios, por medio de una tarjeta bancaria.
La pensión busca reducir la desigualdad, fomentar la inclusión social y facilitar el acceso a servicios de salud, educación y empleo para las personas con discapacidad. El registro se realiza en módulos especiales, donde se solicita documentación oficial.
Cómo registrar a un “auxiliar” para cobrar esta pensión
El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores permite a los beneficiarios registrar a un adulto auxiliar para que pueda realizar trámites y retirar los pagos en su nombre.
Esta medida responde a las limitaciones de movilidad que enfrentan muchos adultos mayores, quienes suelen requerir apoyo en la gestión de sus beneficios debido a discapacidad o enfermedad.
De acuerdo con las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la figura del adulto auxiliar puede ser un familiar o una persona de confianza elegida por el titular de la pensión. Esta persona tendrá la facultad de realizar gestiones y cobros en representación del beneficiario.
La opción de nombrar un auxiliar busca garantizar que quienes reciben la Pensión del Bienestar mantengan acceso a sus recursos y trámites, incluso cuando su condición física limite su autonomía.
La designación del adulto auxiliar representa una herramienta clave para los adultos mayores, ya que facilita el cumplimiento de los procedimientos administrativos y asegura el acceso a la pensión en situaciones de vulnerabilidad.
Los requisitos para registrar a un adulto auxiliar en la Pensión del Bienestar son:
-Documento de identificación oficial vigente
-Clave única de registro de población (CURP)
-Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, o constancia de autoridad local
-Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor
-Teléfono de contacto
Qué es una persona auxiliar y qué funciones deben cumplir
-Se encarga de todos los tramites de un derechohabiente, en caso de que se encuentre incapacitado para realizarlos.
-Debe ser mayor de edad y designado por el derechohabiente sin necesidad de tener parentesco alguno.
-Debe ser mayor de edad y designado por el derechohabiente sin necesidad de tener parentesco alguno.
-En caso de fallecimiento del derechohabiente, deberá informar inmediatamente.