Concierto Dua Lipa en CDMX: estas serán las calles afectadas y alternativas viales por el evento musical durante los tres días

Llegó la fecha de los tan esperados conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México, pues la cantante ya está en el país para arrancar estos tres eventos musicales.

Los conciertos están programados para el lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre. Estos eventos musicales se llevarán a cabo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la capital del país.

Este lunes 1 de noviembre, horas antes del primer concierto de la cantante, se reportó tráfico vial en las calles y avenidas del recinto.

Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el cierre y alternativas viales que habrá en las inmediaciones durante esta triple fecha de conciertos.

La cantante Dua Lipa y su novio, Callum Turner, fueron vistos bailando en el Club San Luis de la Ciudad de México

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre el cierre y alternativas viales en las inmediaciones del GNP durante los tres días del concierto de Dua Lipa.

Señaló que las afectaciones viales para el lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre será en las calles aledañas donde se ubica el Estadio GNP de la Ciudad de México.

En tanto, dio a conocer las alternativas viales para estas tres fechas señaladas anteriormente: Eje 3 Oriente. Avenida Francisco del Paso y Troncoso; Presidente Plutarco Elías Calles; Eje 4 Oriente. Canal Río Churubusco y la Calzada Ignacio Zaragoza.

La dependencia de la Ciudad de México puntualizó que se llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vialidad, con el objetivo de garantizar la integridad de todos los asistentes al evento musical.

Breve historia de Dua Lipa

Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo británica de origen albano-kosovar, nacida el 22 de agosto de 1995 en Londres, Reino Unido.

Hija de los músicos Dukagjin Lipa y Anesa Rexha, su familia emigró a Londres desde Kosovo en los años noventa.

Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a subir versiones de canciones a plataformas como YouTube.

A los 15 años regresó a Londres tras vivir un periodo en Kosovo, con el objetivo de iniciar su carrera musical.

Foto: @dualipa / Instagram.

Trabajó como modelo y colaboró con productores hasta firmar con Warner Bros. Records en 2015.

Su primer álbum homónimo, lanzado en 2017, incluye éxitos como “Be the One”, “IDGAF” y “New Rules”, sencillo que alcanzó el número uno en varios países. Este debut consolidó su presencia en la industria pop internacional.

En 2020, publicó su segundo álbum, “Future Nostalgia”, destacándose por un sonido influenciado por la música disco y pop electrónico.

El disco recibió aclamación de la crítica y múltiples premios, incluyendo el Grammy al mejor álbum pop vocal. Dua Lipa es reconocida tanto por su voz como por su estilo y sus contribuciones a la música contemporánea.