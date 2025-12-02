México

Concierto Dua Lipa en CDMX: estas serán las calles afectadas y alternativas viales por el evento musical durante los tres días

La cantante se presentará en el Estadio GNP de la Ciudad de México este lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre

Guardar
Dua Lipa confirma concierto en
Dua Lipa confirma concierto en Colombia para finales del 2025 - crédito @dualipa @elizabethmiiiranda / Instagram

Llegó la fecha de los tan esperados conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México, pues la cantante ya está en el país para arrancar estos tres eventos musicales.

Los conciertos están programados para el lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre. Estos eventos musicales se llevarán a cabo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la capital del país.

Este lunes 1 de noviembre, horas antes del primer concierto de la cantante, se reportó tráfico vial en las calles y avenidas del recinto.

Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el cierre y alternativas viales que habrá en las inmediaciones durante esta triple fecha de conciertos.

La cantante Dua Lipa y su novio, Callum Turner, fueron vistos bailando en el Club San Luis de la Ciudad de México (Instagram y Tik Tok: @goddesslipa/ @mariana._gallegos

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre el cierre y alternativas viales en las inmediaciones del GNP durante los tres días del concierto de Dua Lipa.

Señaló que las afectaciones viales para el lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre será en las calles aledañas donde se ubica el Estadio GNP de la Ciudad de México.

En tanto, dio a conocer las alternativas viales para estas tres fechas señaladas anteriormente: Eje 3 Oriente. Avenida Francisco del Paso y Troncoso; Presidente Plutarco Elías Calles; Eje 4 Oriente. Canal Río Churubusco y la Calzada Ignacio Zaragoza.

Afectaciones y alternativas viales por
Afectaciones y alternativas viales por concierto de Dua Lipa. Foto: X/@OVIALCDMX.

La dependencia de la Ciudad de México puntualizó que se llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vialidad, con el objetivo de garantizar la integridad de todos los asistentes al evento musical.

Breve historia de Dua Lipa

Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo británica de origen albano-kosovar, nacida el 22 de agosto de 1995 en Londres, Reino Unido.

Hija de los músicos Dukagjin Lipa y Anesa Rexha, su familia emigró a Londres desde Kosovo en los años noventa.

Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a subir versiones de canciones a plataformas como YouTube.

A los 15 años regresó a Londres tras vivir un periodo en Kosovo, con el objetivo de iniciar su carrera musical.

Dua Lipa es una cantante,
Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo británica nacida el 22 de agosto de 1995. Foto: @dualipa / Instagram.

Trabajó como modelo y colaboró con productores hasta firmar con Warner Bros. Records en 2015.

Su primer álbum homónimo, lanzado en 2017, incluye éxitos como “Be the One”, “IDGAF” y “New Rules”, sencillo que alcanzó el número uno en varios países. Este debut consolidó su presencia en la industria pop internacional.

En 2020, publicó su segundo álbum, “Future Nostalgia”, destacándose por un sonido influenciado por la música disco y pop electrónico.

El disco recibió aclamación de la crítica y múltiples premios, incluyendo el Grammy al mejor álbum pop vocal. Dua Lipa es reconocida tanto por su voz como por su estilo y sus contribuciones a la música contemporánea.

Temas Relacionados

Dua LipaConciertoConcierto en MéxicoConcirtos MéxicoConciertos en MéxicoCDMXTráficoVialmexico-noticias

Más Noticias

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

“The King” analizó el presente de Saúl Álvarez y enalteció lo que ha alcanzado, pero consideró que es momento de terminar su legado en el ring

Por qué Ryan García sugirió

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Miles de fanáticos han encontrado en este mercado una alternativa para adquirir recuerdos de sus artistas favoritos a precios reducidos

El tianguis de mercancía que

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Un video publicado por el influencer ha generado revuelo, pues seguidores interpretan sus palabras como una indirecta para los ex de ‘la güerita consentida’

Cibad Hernández, novio de Alicia

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad informó las cifras que se han obtenido desde que comenzó la estrategia de pacificación en la entidad

Más de 400 kg de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 400 kg de

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Avatar Fuego y Cenizas: arranca

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

DEPORTES

Por qué Ryan García sugirió

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida