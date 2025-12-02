México

Cómo hacer besos de nuez reducidos en azúcar, un postre ideal para disfrutar en Navidad sin culpa

Estas galletas se pueden disfrutar con un café o atole caliente

Galletas conocidas como besos de
Galletas conocidas como besos de nuez colocadas en un plato dentro de un entorno doméstico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces son muy populares en la gastronomía mexicana, principalmente en las fiestas patrias y decembrinas. Y es que su sabor las convierte en la fruta ideal para acompañar todo tipo de platillos, dulces o salados.

A continuación, te compartimos una receta para preparar besos de nuez, una galleta para acompañar con un chocolate caliente o café, bajos en azúcar.

Besos de nuez | Receta reducida en azúcar

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes y mezcla: 20 minutos
  • Batido y moldeado: 10 minutos
  • Horneado: 20-25 minutos
  • Enfriado: 15 minutos

Tiempo total estimado: 55-60 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de nueces peladas
  2. 60 g de fruto del monje granulado (o el equivalente para endulzar)
  3. 2 claras de huevo
  4. 1 pizca de sal
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  6. Ralladura de limón o naranja (opcional)
Preparación

  1. Precalienta el horno a 160°C
  2. En una charola, coloca papel manteca o una lámina antiadherente.
  3. Procesa las nueces hasta obtener un polvo no demasiado fino (que queden algo granuladas para aportar textura).
  4. En un bol, bate las claras con la pizca de sal hasta que estén a punto nieve firme.
  5. Agrega el fruto del monje en forma de lluvia y sigue batiendo. Asegúrate de que todos los ingredientes se integren de manera uniforme.
  6. Añade la esencia de vainilla y la ralladura de limón o naranja.
  7. Incorpora el polvo de nuez con movimientos envolventes para no bajar el batido.
  8. Toma pequeñas porciones con una cucharita y colócalas sobre la charola; deja un poco de espacio entre sí.
  9. Mete la charola al horno y cocina de 20 a 25 minutos, hasta que los besos de nuez estén dorados de la base y secos al tacto.
  10. Retira del horno, deja enfriar y despega cuidadosamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, se obtienen aproximadamente 25–30 besos de nuez pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada beso de nuez (considerando 30 unidades en total) aporta aproximadamente:

  • Calorías: 35
  • Grasas: 3,0 g
  • Grasas saturadas: 0,3 g
  • Carbohidratos: 0,8 g
  • Azúcares: 0 g (solo los naturales de la nuez, sin azúcar agregado)
  • Proteínas: 0,9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los besos de nuez secos se conservan perfectamente en un frasco hermético a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, hasta por 7 días.

¿Qué es el fruto del monje y por qué es tan popular?

En los últimos años, el fruto del monje ha ganado popularidad en redes sociales por sus propiedades. Y es que no solo brinda un sabor dulce a cualquier preparación, también porque no aporta calorías ni aumenta el índice glucémico convirtiéndolo así en un edulcorante ideal para personas con diabetes.

El fruto del monje es originario de las montañas del sur de china y, como su nombre lo dice, es un fruto de la familia Cucurbitaceae.

