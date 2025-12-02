México

Beca Rita Cetina 2025: calendario oficial de pagos para los beneficiarios del Estado de México

Los depósitos del programa comenzarán el próximo jueves 4 de diciembre

Guardar
La Beca Rita Cetina es un programa
La Beca Rita Cetina es un programa social implementado desde principios de 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado desde principios de 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su propósito es brindar apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, que asisten a escuelas públicas en México.

En su primera fase, la iniciativa ha focalizado su cobertura en estudiantes de secundaria. Para 2026, el programa contempla la integración de alumnos de primaria y posteriormente, la de niños que cursan preescolar. Cada familia recibe 1,900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar durante los 10 meses activos del ciclo escolar, dejando fuera julio y agosto por tratarse de las vacaciones. Además, el monto se incrementa con 700 pesos extra por cada estudiante adicional registrado.

El objetivo fundamental es disminuir la deserción escolar y aportar recursos económicos que permitan a las y los alumnos proseguir y concluir su educación básica.

(Jesús Avilés/ Infobae México)
(Jesús Avilés/ Infobae México)

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina en el Edomex

Las autoridades del programa dieron a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para los beneficiarios del Estado de México y las demás entidades del país correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Los depósitos se llevarán a cabo del 4 al 18 de diciembre de 2025 en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las Becas para el Bienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026″, indicó Julio León.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, Bera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de diciembre de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar la fecha asignada para el cobro de la Beca Rita Cetina, se puede verificar la disponibilidad del depósito mediante el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus y el saldo por internet, se requiere contar con la CURP, ya sea del beneficiario o de los hijos. El procedimiento implica ingresar primero a la página oficial del Buscador de Estatus, luego escribir la CURP solicitada, seleccionar la opción de Bancarización donde aparecen todos los detalles de los pagos, y finalmente escoger el periodo específico que se desea revisar.

En la sección correspondiente se mostrarán los datos del pago, pudiendo consultar el método por el cual se realizó, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos que comprende.

También existe la alternativa de realizar la consulta de saldo directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para un control más ágil, se sugiere descargar la aplicación móvil y así monitorear los movimientos de la cuenta de manera constante.

Agencia de Gobierno
Agencia de Gobierno

Último pago de la Beca Rita Cetina a los beneficiarios

Cabe indicar que hasta el momento se han entregado cuatro pagos de la Beca Rita Cetina, por lo que el depósito de diciembre corresponderá al último de este año.

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-Agosto (no hay por ser periodo vacacional)
  • Septiembre-octubre (entregado)
  • Noviembre diciembre (pendiente)

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarBecas Benito JuárezProgramas socialesPagosmexico-noticias

Más Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 2 de diciembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Senado propone a 10 finalistas para ocupar el lugar de Gertz Manero en FGR

La lista será enviada a la presidenta Sheinbaum

Senado propone a 10 finalistas

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de diciembre: reportan importantes retrasos en Línea 3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Santa Fe Klan arma fiesta masiva en su barrio por su cumpleaños: pozole, sonidero y hasta Los Alegres del Barranco

El artista celebró sus 26 años con dos días de música en vivo y una invitación abierta para fans y vecinos de Guanajuato

Santa Fe Klan arma fiesta

Conciertos de Dua Lipa en CDMX despliegan un operativo de nueve drones, un helicóptero, miles de policías y más

SSC implementó medidas especiales para garantizar tres shows sin incidentes y frenar la reventa en el Estadio GNP Seguros

Conciertos de Dua Lipa en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan precursores químicos “bajo tierra”

Hallan precursores químicos “bajo tierra” y decomisa 45 millones de pesos en Ensenada, Baja California

Desmantelan red de extorsión operada por reos de cárceles en Reynosa: sus víctimas eran familias y adultos mayores

Feria de Chilpancingo sufre retrasos en su organización tras amenazas del crimen organizado

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

ENTRETENIMIENTO

Santa Fe Klan arma fiesta

Santa Fe Klan arma fiesta masiva en su barrio por su cumpleaños: pozole, sonidero y hasta Los Alegres del Barranco

Conciertos de Dua Lipa en CDMX despliegan un operativo de nueve drones, un helicóptero, miles de policías y más

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Conductores de Sale el Sol aconsejan a Fátima Bosch “armar un discurso más creíble” tras reafirmarse como Miss Universo

Stranger Things llevará su episodio final a los cines: esto sabemos de su proyección en México

DEPORTES

Xóchitl Gálvez reacciona al penal

Xóchitl Gálvez reacciona al penal que falló Chicharito Hernández frente a su Cruz Azul “¡Qué injusto es el fútbol!”

Estas son las jugadoras del América Femenil que han sufrido la lesión de ligamento cruzado anterior

Cómo le ha ido a México enfrentando a Portugal a lo largo de la historia

Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026

“Chicha, adiós”: Carlos Hermosillo se burla de Chicharito tras fallar penalti que hizo eliminar a Chivas