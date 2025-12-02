Beca Rita Cetina 2025: calendario oficial de pagos para los beneficiarios del Estado de México

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado desde principios de 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado desde principios de 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su propósito es brindar apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, que asisten a escuelas públicas en México.

En su primera fase, la iniciativa ha focalizado su cobertura en estudiantes de secundaria. Para 2026, el programa contempla la integración de alumnos de primaria y posteriormente, la de niños que cursan preescolar. Cada familia recibe 1,900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar durante los 10 meses activos del ciclo escolar, dejando fuera julio y agosto por tratarse de las vacaciones. Además, el monto se incrementa con 700 pesos extra por cada estudiante adicional registrado.

El objetivo fundamental es disminuir la deserción escolar y aportar recursos económicos que permitan a las y los alumnos proseguir y concluir su educación básica.

(Jesús Avilés/ Infobae México)

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina en el Edomex

Las autoridades del programa dieron a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para los beneficiarios del Estado de México y las demás entidades del país correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Los depósitos se llevarán a cabo del 4 al 18 de diciembre de 2025 en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las Becas para el Bienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026″, indicó Julio León.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, Bera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de diciembre de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar la fecha asignada para el cobro de la Beca Rita Cetina, se puede verificar la disponibilidad del depósito mediante el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus y el saldo por internet, se requiere contar con la CURP, ya sea del beneficiario o de los hijos. El procedimiento implica ingresar primero a la página oficial del Buscador de Estatus, luego escribir la CURP solicitada, seleccionar la opción de Bancarización donde aparecen todos los detalles de los pagos, y finalmente escoger el periodo específico que se desea revisar.

En la sección correspondiente se mostrarán los datos del pago, pudiendo consultar el método por el cual se realizó, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos que comprende.

También existe la alternativa de realizar la consulta de saldo directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para un control más ágil, se sugiere descargar la aplicación móvil y así monitorear los movimientos de la cuenta de manera constante.

Agencia de Gobierno

Último pago de la Beca Rita Cetina a los beneficiarios

Cabe indicar que hasta el momento se han entregado cuatro pagos de la Beca Rita Cetina, por lo que el depósito de diciembre corresponderá al último de este año.

Enero-febrero (entregado)

Marzo-abril (entregado)

Mayo-junio (entregado)

Julio-Agosto (no hay por ser periodo vacacional)

Septiembre-octubre (entregado)

Noviembre diciembre (pendiente)