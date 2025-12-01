México

Vinculan a proceso a hombre acusado de violar a una niña con discapacidad auditiva en Oaxaca

Un juez ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria en contra del presunto violador

Guardar
Al presunto responsable se le
Al presunto responsable se le dictó prisión preventiva. Crédito: Fiscalía General del estado de Oaxaca

Un juez de control en el estado de Oaxaca dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva contra un hombre identificado como C.P.P, presunto responsable de violar a una niña de 9 años que padece de discapacidad auditiva en el municipio de María Chilchotla, Oaxaca.

La vinculación a proceso fue recientemente informada por las autoridades, sin embargo, el delito presuntamente habría ocurrido en septiembre de 2024.

La vinculación del imputado fue informada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes destacaron que “fue resultado de las investigaciones enfocadas en garantizar los derechos a una vida libre de violencia para las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el estado”.

El juez que dictó la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de C.P.P, fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Descripción del presunto delito realizado por el hoy procesado

De acuerdo con la FGEO, el delito ocurrió entre el 1 y el 10 de septiembre de 2024, periodo en el que una niña de nueve años con diagnóstico de hipoacusia fue interceptada y luego trasladada sin su consentimiento a un domicilio ubicado en la colonia 3 de Julio, comunidad de Río Sapo, municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca.

Allí, según la investigación, la niña fue agredida sexualmente, por hombre presuntamente acusado, quien las autoridades identificaron en informes como C.P.P, por las siglas que contiene su nombre.

Acciones de las autoridades frente al caso

Tras recibir la denuncia, autoridades informaron que la Vicefiscalía General de Control Regional inició las diligencias para reunir pruebas y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

El detenido fue identificado por
El detenido fue identificado por las autoridades como C:P:P. Crédito: Fiscalía General del estado de Oaxaca

“La detención de C.P.P. se realizó por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes presentaron al acusado ante las autoridades competentes para su certificación médica y posterior imputación", relataron las autoridades.

En la audiencia ante el juez de control, se valoraron los datos de prueba aportados por la FGEO, que resultaron en la ratificación de la prisión preventiva justificada para C.P.P. y el establecimiento de un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Atención a la víctima y continuidad del caso

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) resaltó que estos delitos reciben atención prioritaria en la institución, pues su objetivo es garantizar el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, en línea con la legislación estatal y federal vigente.

Mediante el informe el organismo señaló que busca presentar ante los tribunales a cualquier responsable de delitos que vulneran los derechos de menores y mujeres en el estado.

Las autoridades no ofrecieron información sobre si la víctima recibe actualmente algún tipo de acompañamiento especializado ni precisaron las acciones que están implementando para su atención después de lo ocurrido.

Temas Relacionados

DetenidoProcesadoOaxacaViolaciónMenor de edadmexico-noticias

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

La banda originaria de Vallecas se presentará en uno de los escenarios más icónicos de la Ciudad de México, consolidando su impacto en la escena alternativa con un espectáculo cargado de energía

Depresión Sonora anuncia show en

Los calderonistas vuelven al PAN mientras el partido abre candidaturas a ciudadanos

Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya se unieron al relanzamiento de Acción Nacional hacia las elecciones de 2027

Los calderonistas vuelven al PAN

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

La Máquina y el Rebaño Sagrado se enfrentarán en el partido definitivo para su pase a semifinales del torneo

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Dicho sujeto es identificado como objetivo prioritario ligado a un grupo generador de violencia

Cae “Canelo”, señalado como jefe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Canelo”, señalado como jefe

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

Fue vinculado a proceso “El Pelón”, presunto miembro del CJNG y reclutador de los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo

Tras operativo federal, abaten a presunto agresor de la PDI en Michoacán

Drogas, armas y equipo tecnológico satelital: estos fueron los decomisos del Penal de Aguaruto el mes de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Depresión Sonora anuncia show en

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

El último post de Raquel Escalante, Miss de belleza y conductora de TV Azteca fallecida a los 28 años: “He vivido dolor”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de noviembre

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

La película más popular en Prime Video México HOY

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2

Chucky Lozano anota gol pero no puede evitar la eliminación de su equipo en la MLS

Rayados pone fin a una racha de cuatro finales consecutivas del América y logra su pase a semifinales