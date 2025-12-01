Vinculan a proceso a hombre acusado de violar a una niña con discapacidad auditiva en Oaxaca

Al presunto responsable se le dictó prisión preventiva. Crédito: Fiscalía General del estado de Oaxaca

Un juez de control en el estado de Oaxaca dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva contra un hombre identificado como C.P.P, presunto responsable de violar a una niña de 9 años que padece de discapacidad auditiva en el municipio de María Chilchotla, Oaxaca.

La vinculación a proceso fue recientemente informada por las autoridades, sin embargo, el delito presuntamente habría ocurrido en septiembre de 2024.

La vinculación del imputado fue informada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes destacaron que “fue resultado de las investigaciones enfocadas en garantizar los derechos a una vida libre de violencia para las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el estado”.

El juez que dictó la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de C.P.P, fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Descripción del presunto delito realizado por el hoy procesado

De acuerdo con la FGEO, el delito ocurrió entre el 1 y el 10 de septiembre de 2024, periodo en el que una niña de nueve años con diagnóstico de hipoacusia fue interceptada y luego trasladada sin su consentimiento a un domicilio ubicado en la colonia 3 de Julio, comunidad de Río Sapo, municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca.

Allí, según la investigación, la niña fue agredida sexualmente, por hombre presuntamente acusado, quien las autoridades identificaron en informes como C.P.P, por las siglas que contiene su nombre.

Acciones de las autoridades frente al caso

Tras recibir la denuncia, autoridades informaron que la Vicefiscalía General de Control Regional inició las diligencias para reunir pruebas y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

El detenido fue identificado por las autoridades como C:P:P. Crédito: Fiscalía General del estado de Oaxaca

“La detención de C.P.P. se realizó por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes presentaron al acusado ante las autoridades competentes para su certificación médica y posterior imputación", relataron las autoridades.

En la audiencia ante el juez de control, se valoraron los datos de prueba aportados por la FGEO, que resultaron en la ratificación de la prisión preventiva justificada para C.P.P. y el establecimiento de un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Atención a la víctima y continuidad del caso

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) resaltó que estos delitos reciben atención prioritaria en la institución, pues su objetivo es garantizar el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, en línea con la legislación estatal y federal vigente.

Mediante el informe el organismo señaló que busca presentar ante los tribunales a cualquier responsable de delitos que vulneran los derechos de menores y mujeres en el estado.

Las autoridades no ofrecieron información sobre si la víctima recibe actualmente algún tipo de acompañamiento especializado ni precisaron las acciones que están implementando para su atención después de lo ocurrido.