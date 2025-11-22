México

Colectivo expone red de pedofilia digital en Oaxaca, FGE inicia investigación

En conversaciones filtradas se muestra que padres y padrastros comparten fotos íntimas de sus familiares menores de edad

Red de pedofilia digital en Oaxaca. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un colectivo de activistas digitales denunció públicamente la existencia de una presunta red de explotación sexual infantil que operaba mediante una plataforma de mensajería instantánea en Oaxaca, donde diversos usuarios compartían imágenes de adolescentes en contextos de vulneración de su intimidad.

La denuncia fue difundida a través de redes sociales por el colectivo DLR, el cual publicó capturas de pantalla que muestran conversaciones entre varios hombres que intercambiaban fotografías de víctimas, algunas de ellas identificables por portar uniformes escolares de instituciones de la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con la denuncia, entre los uniformes que pueden distinguirse en las imágenes se encuentran los de estudiantes de las secundarias Técnica 1, Técnica 6 y Federal 2. El colectivo señaló que incluso algunos adultos, presuntamente familiares de las víctimas, participaban en la difusión del material.

En conversaciones los presuntos agresores detallan que son familiares de las menores de edad. Foto: (Colectivo DLR)

“Identificamos este grupo de p2filos donde incluso hay padres compartiendo fotos de sus hijas. Alumnas de secundaria que son vulneradas desde casa, todas de escuelas en la ciudad de Oaxaca ya que se logra distinguir el uniforme. Padres de alumnas, exponen fotos de ellas con el uniforme y bajo un contexto s3xu4l, alumnas de la Técnica 1, Técnica 6, Federal 2, son algunos de los uniformes que se ven”, escribió el colectivo en su publicación.

En las conversaciones expuestas se observa cómo los involucrados describen haber tomado imágenes dentro de espacios privados, e incluso solicitan información personal o más fotografías de las menores, lo que evidencia un patrón de conductas delictivas y de riesgo para las adolescentes afectadas.

Tras la difusión pública de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el 21 de noviembre de 2025 que inició de oficio una carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual de menores de edad. La institución señaló que la indagatoria comenzó el 18 de noviembre, luego de identificar las publicaciones que alertaban sobre un grupo digital dedicado a compartir imágenes de adolescentes sin su consentimiento.

La carpeta de investigación quedó registrada con el número 30453/UNNA/2025, y está a cargo de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Como parte de las primeras acciones, agentes de investigación acudieron a los planteles mencionados para recabar datos que permitan fortalecer la investigación y ofrecer atención adecuada a posibles víctimas.

La Fiscalía de Oaxaca informó que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual de menores de edad. Foto: (FGE Oaxaca)

La Fiscalía indicó que se trabaja en coordinación con especialistas en entornos digitales para identificar el origen del material, analizar la ruta de distribución y ubicar a los posibles responsables. Asimismo, reiteró que la denuncia directa de las víctimas o de quienes tengan conocimiento de los hechos es fundamental para el avance del proceso penal y la protección de los derechos de niñas y adolescentes.

En su comunicado, la institución recordó que la violencia digital afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, pues vulnera su seguridad, su integridad emocional y su derecho a una vida libre de violencia. Por ello, afirmó que continuará reforzando tanto la investigación como las acciones de sensibilización social para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La Fiscalía de Oaxaca subrayó su compromiso de priorizar los delitos que afectan a menores de edad y garantizó que se brindará atención especializada a las víctimas, al tiempo que se buscará llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de la operación de esta red.

