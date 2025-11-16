México

Detienen a Comandante de policía municipal en Oaxaca por violación a una menor de edad

De acuerdo a las autoridades, el sujeto abusó sexualmente de la menor en dos ocasiones

Guardar
El sujeto es acusado de
El sujeto es acusado de violación agravada contra una adolescente en Oaxaca (FGEO)

La detención de E.V.J., comandante de la policía municipal de Santa María Atzompa, en Oaxaca, marca un nuevo episodio en la lucha contra la violencia sexual en el estado luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutara una orden de aprehensión por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente.

Según el expediente penal, el primer ataque ocurrió el uno de septiembre de 2025, cuando la víctima, cuya identidad permanece reservada por disposición legal, se encontraba dentro de un establecimiento en la colonia Niños Héroes de Santa María Atzompa, en la zona metropolitana de Oaxaca. Las investigaciones detallan que el agresor ingresó al lugar, utilizó un arma de fuego para amenazar a la adolescente y evitar que pidiera auxilio, y posteriormente la agredió sexualmente.

El dos de septiembre, la joven volvió a encontrarse en el mismo establecimiento. En esa ocasión, al advertir la presencia del agresor, intentó ocultarse en la parte trasera del local, pero fue nuevamente atacada de manera sexual.

La Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias ministeriales que permitieron obtener la orden de aprehensión contra el comandante policial.

El trece de noviembre de 2025, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) desplegaron un operativo para cumplir el mandato judicial, logrando la detención de E.V.J. El imputado fue trasladado al Ministerio Público, donde se le practicó la certificación médica y se iniciaron los trámites para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de priorizar las investigaciones de delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar a las víctimas un acceso pleno e integral a la justicia.

En otros hechos, tras el asesinato de la menor Noelia Daylen, el órgano judicial anunció la intensificación del denominado Operativo Sable, que contempla la movilización de más de quinientos elementos de fuerzas federales y estatales en el Istmo de Tehuantepec. La estrategia, según informó la Fiscalía de Oaxaca, se apoya en la colaboración de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones. El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) desempeña un papel central al aportar inteligencia criminal, lo que permite orientar tanto las acciones tácticas como las preventivas en el terreno.

El operativo será implementado en
El operativo será implementado en distintos municipios del estado con el fin de reducir los delitos de mayor impacto registrados (FGJEO)

Entre las medidas adoptadas destacan los patrullajes permanentes en puntos estratégicos de Juchitán, la instalación de filtros de seguridad en avenidas principales, accesos y cruceros, así como la ejecución de operativos de revisión integral al transporte público, que abarca taxis, mototaxis y servicios urbanos y suburbanos. Estas acciones buscan ejercer un control efectivo sobre los principales puntos de movilidad y acceso en la localidad, con el objetivo de contener la incidencia delictiva.

Temas Relacionados

OaxacaViolaciónViolación agravadamexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP: César Doroteo

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Hace unas semanas, se dio el supuesto orden en que los granjeros abandonarán el programa 24/7

¿Quién será el quinto eliminado

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos del lugar denunciaran un pleito entre civiles armados

Enfrentamiento entre civiles armados y

Melate Retro resultados del sorteo 1582 del sábado 15 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego

Melate Retro resultados del sorteo

Procesan a segundo implicado en el asesinato de adolescente aficionado a las Chivas en Jalisco

El joven, conocido como “Lalito”, fue agredido cuando salía de una serenata dedicada al Club Deportivo en Zapopan

Procesan a segundo implicado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: César Doroteo

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”