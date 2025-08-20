México

Oaxaca endurece Código Penal contra agresiones sexuales: basta la falta de consentimiento para actuar

La reforma establece definiciones precisas sobre consentimiento, contexto coercitivo y vulnerabilidad, e incorpora la prohibición de deducir consentimiento en casos de silencio de la víctima

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Una de las personas más
Una de las personas más cercanas a ella vulneró su confianza y quebró su ser a temprana edad. (Jovani Pérez / Infobae México)

El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal que redefine el delito de violación sexual en la entidad. A partir de esta modificación, la denuncia por violación se podrá presentar únicamente por la ausencia de consentimiento, sin que se requiera evidencia de agresión física, intimidación o resistencia por parte de la víctima. Oaxaca se convierte así en una entidad pionera en el acceso a justicia en el país al eliminar este estereotipo de las legislaciones locales.

El dictamen fue emitido por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, y la propuesta estuvo a cargo de diputadas integrantes del órgano legislativo de Mujeres e Igualdad de Género. La reforma establece definiciones precisas sobre consentimiento, contexto coercitivo y vulnerabilidad, e incorpora la prohibición de deducir consentimiento en casos de silencio de la víctima, falta de resistencia o comportamientos sexuales previos.

Según explicó la diputada Elisa Zepeda Lagunas, impulsora de la reforma, en la práctica las autoridades judiciales han exigido frecuentemente que la víctima muestre signos físicos visibles de agresión o resistencia para proceder con la investigación, lo que resulta contrario a los derechos humanos y a los estándares internacionales. Esta armonización normativa coloca en el centro el consentimiento expreso de la víctima, sin poner en duda su palabra ni exigir pruebas de violencia física o moral evidente.

La iniciativa, trabajada en conjunto con Equality Now, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de las Mujeres y Unicef, instancias expertas en la materia y se aprobó el 12 de agosto de 2025 por mayoría. El proceso legislativo incluyó reuniones y discusiones durante cuatro meses con la participación del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, así como de Unicef.

De acuerdo con cifras oficiales, desde 2020 se han abierto cerca de tres mil carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales en la entidad. Muchas de estas carpetas enfrentaron dificultades para precisar el tipo penal por la falta de pruebas de violencia física, lo que solía derivar en la revictimización de los denunciantes y en la impunidad de los agresores.

La reforma modifica los artículos 246, 247, 248 y 255 del Código Penal estatal, y agrega un capítulo específico sobre el consentimiento. Entre los avances adicionales, se eliminan figuras legales obsoletas como el estupro y se garantiza la imprescriptibilidad para delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Las nuevas disposiciones entran en vigor una vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

Temas Relacionados

OaxacaCódigo PenalAgresiones sexualesFGRUnicefSecretaría de las Mujeresmexico-noticias

Más Noticias

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

El ex técnico de Cruz Azul analizó la actitud que ha tomando Javier Hernández en sus recientes conflictos mediáticos

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Como cada martes los habitantes buscan conseguir el 100% del presupuesto para la despensa

La Casa de los Famosos

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

El convoy circulaba por un camino rural cuando el artefacto explosivo detonó

Muere militar por explosión de

Pensión ISSSTE 2025: esto se sabe sobre el depósito del aguinaldo en dos exhibiciones

Tanto el IMSS como el ISSSTE ya dieron a conocer la fecha en que depositarán la prestación más esperada por beneficiarios y trabajadores

Pensión ISSSTE 2025: esto se

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere militar por explosión de

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

La vez que el CJNG amenazó a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

Cuáles serían los objetivos criminales del “Proyecto Portero” de la DEA, según Mike Vigil

Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Alfredo Olivas es el primer artista confirmado de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2025

El podcast de Andrés Vaca comienza la semana como el favorito de los usuarios de Spotify México

Memorias de un caracol y otras 24 películas que puedes disfrutar en Google México

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”