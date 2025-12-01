México

Sheinbaum invertirá un billón de pesos en Programas del Bienestar para 2026

En el informe con motivo del cierre de año, la mandataria comparó esa cifra con los 850 mmdp que se invirtieron en 2025

Guardar
Sheinbaum en conferencia de prensa.
Sheinbaum en conferencia de prensa. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este 2025 se invirtieron 850 mil millones de pesos en programas y anunció que se invertirá un billón para 2026.

Luego de que las autoridades presentes anunciaran cifras de cada uno de los programas del Bienestar, la presidenta mencionó que muchas personas actualmente son beneficiadas debido a que existen distintos programas tanto para jóvenes como para adultos mayores.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

SheinbaumProgramas del BienestarMañaneramexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es Jeremy Márquez?: el joven tapatío que le dio a Cruz Azul el pase a las semifinales

El mediocampista anotó el gol que llevó a los cementeros a las semifinales del Apertura 2025

¿Quién es Jeremy Márquez?: el

Esta es la limitada cantidad de piezas de huevo que no debes rebasar a la semana si vives con hígado graso

Esta condición puede derivar en complicaciones metabólicas si no se realizan ajustes alimenticios

Esta es la limitada cantidad

Chivas dejó lección a Cruz Azul: Larcamón admite “muy mal primer tiempo” rumbo a la Semifinal contra Tigres

El estratega celeste afirmó que superar a Chivas fue resultado de una serie intensa

Chivas dejó lección a Cruz

Marina incauta más de 600 kilos de droga que estaba oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

Las autoridades federales prevén que más de 15 millones de droga no llegaron a su destino

Marina incauta más de 600

El beso de ‘Beba’ Montes y la mánager de Paty Cantú robó la atención en la boda de la cantante

La hermana de Gala Montes e Itzel Lechuga actualmente son pareja

El beso de ‘Beba’ Montes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina incauta más de 600

Marina incauta más de 600 kilos de droga que estaba oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán: así era su relación en la clandestinidad

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

Enfrentamientos entre cárteles provocan narcobloqueos en Villaflores, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

El beso de ‘Beba’ Montes

El beso de ‘Beba’ Montes y la mánager de Paty Cantú robó la atención en la boda de la cantante

La Granja VIP en vivo hoy lunes 1 de diciembre: eliminación de Lis Vega provoca señalamientos de fraude

Cantante australiana le hace ‘el fuchi’ a Nodal y decide no cantar “Adiós amor” por polémica con Ángela Aguilar

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Internautas reviven momento en que Pepe Aguilar estalla contra reportero por cuestionar a Ángela Aguilar

DEPORTES

¿Quién es Jeremy Márquez?: el

¿Quién es Jeremy Márquez?: el joven tapatío que le dio a Cruz Azul el pase a las semifinales

Chivas dejó lección a Cruz Azul: Larcamón admite “muy mal primer tiempo” rumbo a la Semifinal contra Tigres

Mexicanos en Europa: cuándo juegan Edson Álvarez, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas esta semana

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 1 de diciembre

Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras la clasificación de Cruz Azul