Sheinbaum invertirá un billón de pesos en Programas del Bienestar para 2026

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este 2025 se invirtieron 850 mil millones de pesos en programas y anunció que se invertirá un billón para 2026.
Luego de que las autoridades presentes anunciaran cifras de cada uno de los programas del Bienestar, la presidenta mencionó que muchas personas actualmente son beneficiadas debido a que existen distintos programas tanto para jóvenes como para adultos mayores.
***Información en desarrollo***
Más Noticias
¿Quién es Jeremy Márquez?: el joven tapatío que le dio a Cruz Azul el pase a las semifinales
El mediocampista anotó el gol que llevó a los cementeros a las semifinales del Apertura 2025
Esta es la limitada cantidad de piezas de huevo que no debes rebasar a la semana si vives con hígado graso
Esta condición puede derivar en complicaciones metabólicas si no se realizan ajustes alimenticios
Chivas dejó lección a Cruz Azul: Larcamón admite “muy mal primer tiempo” rumbo a la Semifinal contra Tigres
El estratega celeste afirmó que superar a Chivas fue resultado de una serie intensa
Marina incauta más de 600 kilos de droga que estaba oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa
Las autoridades federales prevén que más de 15 millones de droga no llegaron a su destino
El beso de ‘Beba’ Montes y la mánager de Paty Cantú robó la atención en la boda de la cantante
La hermana de Gala Montes e Itzel Lechuga actualmente son pareja
MÁS NOTICIAS