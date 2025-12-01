Sheinbaum invertirá un billón de pesos en Programas del Bienestar para 2026

Sheinbaum en conferencia de prensa. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este 2025 se invirtieron 850 mil millones de pesos en programas y anunció que se invertirá un billón para 2026.

Luego de que las autoridades presentes anunciaran cifras de cada uno de los programas del Bienestar, la presidenta mencionó que muchas personas actualmente son beneficiadas debido a que existen distintos programas tanto para jóvenes como para adultos mayores.

***Información en desarrollo***