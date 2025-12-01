“Se cierra un ciclo y se inicia otro”: Sheinbaum habló sobre la salida de Gertz Manero de la FGR

Sheinbaum destacó la labor de Alejandro Gertz Manero, quien deja la Fiscalía General de la República. (Presidencia)

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó su reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien le ofreció trabajar como embajador de México en otro país.

Luego de ser cuestionada sobre el papel del fiscal, que fue señalado en diferentes ocasiones sobre algunas controversias, la mandataria enfatizó su reconocimiento y subrayó que tuvo sus resultados.

Polémica detrás de la muerte del hermano de Gertz Manero

La acusación de Gertz Manero a su cuñada por la muerte de su hermano fue rechazada por irregularidades. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Alejandro Gertz Manero acusó a Alejandra Cuevas Morán y a su madre, Laura Morán Servín del presunto delito de homicidio doloso por omisión en el cuidado de su hermano, Federico Gertz Manero, quien falleció en 2015 por una congestión visceral generalizada derivada de una neumonía y un choque séptico.

De acuerdo con el informe del senado, Alejandro Gertz acusó a su cuñada de no brindar la atención médica necesaria para evitar la muerte de Federico, por lo que Javier Coello Trejo, en su calidad de apoderado legal de Alejandro Gertz, presentó una denuncia, debido a que supuestamente vio a su hermano en un estado de “abandono y sin atención”.

Siete meses después del fallecimiento, se emitió el primer acuerdo para el no ejercicio de la acción penal en contra de la señora Laura Morán, y en contra de su hija, Alejandra Cuevas.

Posteriormente se emitió el segundo acuerdo de no ejercicio de la acción penal y Alejandro Gertz Manero presentó un escrito de inconformidad ante la entonces Procuraduría General de Justicia por haber desechado sus denuncias en 2016 en contra de su familia política.

Alejandro Gertz Manero presentó un escrito de inconformidad ante la entonces PGR. (Imagen de archivo/ REUTERS/Raquel Cunha

Para el día cinco de ese mes, Ernestina Godoy Ramos, es nombrada procuradora general de la Ciudad de México y Javier Coello Zuartz, que como su padre también era abogado del fiscal, compareció ante el Ministerio Público capitalino para reactivar la carpeta de investigación del caso y denunciar a los ministerios públicos que en 2016, desecharon la investigación al concluir que no había delito que perseguir.

Posteriormente, se ejerció acción penal de la averiguación previa FSP/B/T2/1202/16-04 y 15 días después se giró orden de aprehensión en contra los ministerios públicos Jorge Octavio ‘N’, José Luis ‘N’ y Jackelina ‘N’, por “no haber investigado la denuncia años atrás”, según el informe del Senado.

Se ejerció acción penal en contra de la señora Laura Morán Servín, se radicó la averiguación previa FMH/MH-3/T3/00259/15-08 y su acumulada FAO/A0-1/T3/01509/15-09, registrándose bajo el número de causa penal 190/2020 ante la Jueza Sexagésima Penal de la Ciudad de México.

Luego se giró orden de aprehensión en contra de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, quien fue detenida, vinculada a proceso, y puesta en prisión preventiva pero una jueza federal emitió dos sentencias de amparo, en las que analizó las pruebas con las que la fiscalía de la CDMX acusó a las dos mujeres del delito de homicidio doloso de Federico Gertz.

Una jueza señaló que el caso estaba lleno de irregulariades. (Galo Cañas/CUARTOSCURO)

La jueza Patricia Marcela Díaz Serda determinó que el proceso penal estaba plagado de irregularidades y de contradicciones, y que no aportaba pruebas suficientes para sostener la acusación del fiscal.

Aunque estaba previsto que en esa fecha se resolvieran los amparos, fueron impugnados por Gertz Manero, quien solicitó entonces que la Suprema Corte atrajera el caso.

Posteriormente se revelaron una serie de audios de una plática entre el fiscal Gertz con el subprocurador Juan Ramos en los que el fiscal dice tener en su poder el proyecto de amparo del ministro Alberto Pérez Dayán.

El fiscal lamentaba que el proyecto iba encaminado a dejar en libertad a Cuevas, y señalaba que el ministro encargado del proyecto incumplió “lo acordado”.

Los ministros de la Corte votaron mayoritariamente en contra del proyecto de amparo del ministro Dayán. Por ello, se le encargó a otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que elaborara un nuevo proyecto de amparo para su discusión y votación.