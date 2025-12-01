México

Qué beneficios tiene el té de ajenjo y quiénes no deberían consumirlo

Esta bebida puede beneficiar a la salud, pero se deben tener precauciones

Una taza humeante de té,
Una taza humeante de té, ideal para una pausa de bienestar

El té de ajenjo (Artemisia absinthium) contiene compuestos como la tuyona, que pueden tener efectos adversos en ciertos grupos poblacionales.

No se recomienda su consumo en las siguientes personas:

  • Embarazadas y mujeres en período de lactancia: El ajenjo puede inducir contracciones uterinas y existe riesgo potencial para el feto o el lactante.
  • Personas con epilepsia o antecedentes de convulsiones: La tuyona del ajenjo puede disminuir el umbral convulsivo.
  • Niños y adolescentes: No se considera seguro para menores de edad debido a su composición.
  • Personas alérgicas a plantas de la familia Asteraceae: Incluye artemisia, ambrosía, margaritas y crisantemos; pueden presentar reacciones alérgicas.
  • Personas con enfermedad hepática o renal: El ajenjo puede ser tóxico para el hígado y los riñones.
  • Personas con úlcera gástrica o problemas gastrointestinales agudos: Puede empeorar sus síntomas.
  • Individuos en tratamiento con ciertos medicamentos: Especialmente anticonvulsivos, anticoagulantes o fármacos metabolizados por el hígado.

La ingesta prolongada o en dosis elevadas se asocia a efectos neurotóxicos, por lo que su consumo debe ser supervisado y ocasional. Ante cualquier duda, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de consumir té de ajenjo.

Para qué sirve el ajenjo

El ajenjo, conocido científicamente como Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana (Willd.) Keck, se ha consolidado como una de las plantas medicinales más versátiles en el tratamiento de diversas afecciones, especialmente las enfermedades respiratorias.

Esta hierba que se extiende desde Estados Unidos hasta Guatemala ha sido valorada por distintas culturas y comunidades indígenas a lo largo de su área de distribución, recibiendo múltiples denominaciones según la región y la lengua local.

El ajenjo, también llamado estafiate, ajenjo del país, altamiza, artemisia, azumate de Puebla, cola de zorrillo, ensencio de mata verde, epazote de castilla, estomiate, hierba maestra, hierba maistra, incienso, incienso verde e istafiate, presenta una notable diversidad de nombres en México.

De dónde proviene el ajenjo

En el Estado de México se le conoce como ambfe en otomí e istafiatl; en Hidalgo, iztauhyaitl, que significa “planta que produce agua blanquecina”; en Michoacán, iztauhyatl; en Puebla, guietee e iztauhyat; en Quintana Roo, haway, kaway si’ isim ts’tsim y osomiate; en Veracruz, xun; en San Luis Potosí, tsakam ten huitz y ten ts’ojol en tenek; y en Chihuahua, ros’sabl’i en rarámuri. Esta riqueza de denominaciones refleja la profunda integración de la planta en la vida cotidiana y la medicina tradicional de numerosos pueblos.

El ajenjo puede alcanzar hasta un metro de altura, con ramas de tonos grises y hojas alargadas divididas en tres partes. Sus flores, de color amarillo, y el intenso aroma que desprende la planta, la hacen fácilmente identificable en su entorno natural. Según la Guía de Plantas Medicinales en el Valle de México del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el ajenjo ha sido considerado una planta sagrada, utilizada ancestralmente en rituales y asociada con el rayo y los ancianos en el Valle de México.

En el ámbito terapéutico, el ajenjo destaca por su capacidad para aliviar síntomas de enfermedades respiratorias como la tos, las anginas y la gripe. Para este fin, se recomienda realizar gárgaras con una infusión de la planta o aplicar la preparación sobre el pecho y la garganta. Además, la planta es reconocida por su eficacia en el tratamiento de dolencias estomacales, ya que ayuda a mitigar dolores de estómago, inflamación abdominal, diarrea, parásitos intestinales y vómitos. En estos casos, se aconseja preparar una infusión con las ramas del ajenjo, que puede combinarse con ruda, manzanilla o hierbabuena para potenciar sus efectos.

