Gomita vive momento espiritual y comparte fotos de su bautizo cristiano: “Dios ha llenado cada vacío en mi vida”

La reciente decisión de Araceli Ordaz, conocida como Gomita, de bautizarse y refrendar su fe cristiana marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional, según lo compartió la propia comediante a través de sus redes sociales.

La artista publicó en su perfil de Instagram una serie de fotografías que documentan el momento en que fue sumergida en el agua, acompañada por su madre, en un acto que describió como transformador tras un periodo de dificultades y controversias.

Un periodo de transformación para Gomita

A lo largo del último año, Gomita enfrentó situaciones complejas que, según relató, la llevaron a buscar un cambio profundo. En el mensaje que acompañó las imágenes, la comediante expresó: “No tengo cómo expresar todo lo que me ha sucedido estos últimos años y meses. Sólo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mi”.

Este testimonio refleja el impacto que el ritual religioso tuvo en su bienestar emocional y espiritual.

Durante el proceso, la también cantante compartió con sus seguidores que su fe se fortaleció y que encontró en Dios una fuente de plenitud. En sus palabras, “Dios ha llenado cada vacío en mi vida, me ha enseñado a sólo depender de él, dejé muchas cosas del mundo para seguir agradándole a él, la lucha no ha sido fácil, siendo una joven que tiene una carrera y una vida pública, pero sólo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy. Porque busque A MI DIOS y quiero UNA VIDA ETERNA”.

Con esta declaración, Gomita dejó ver que el camino hacia la estabilidad espiritual no ha estado exento de retos, especialmente por su exposición pública y su trayectoria en el entretenimiento.

Gomita agradece la compañía de su mamá

La presencia de su madre, Elizabeth Campos, resultó fundamental en este proceso. Gomita no dudó en agradecerle públicamente el apoyo incondicional recibido, subrayando la importancia de su compañía en momentos clave.

En una de las fotografías, ambas aparecen juntas durante el bautizo, y la comediante escribió: “Gracias mami por acompañarme en un día tan especial para mí, sé que tú y yo hemos luchado juntas por nuestra estabilidad, no ha sido nada fácil. Gracias por demostrarme que siempre estás dispuesta y presente como mamá”.

Este reconocimiento pone de relieve el papel de la familia en la búsqueda de equilibrio personal.

La relación de Gomita con la fe ya había sido visible durante su participación en La Casa de los Famosos México, donde manifestó su creencia en Dios, aunque aclaró que no se consideraba “tan devota”. No obstante, las experiencias vividas en el último año parecen haber intensificado su espiritualidad, proporcionándole esperanza, paz y tranquilidad.

Nacida el 10 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México, Araceli Ordaz ha consolidado una carrera en el mundo del entretenimiento que la mantiene vigente a sus 31 años.

Con una comunidad de cinco millones de seguidores en sus redes sociales, la conductora y payasita comparte de manera constante aspectos de su vida personal y profesional, permitiendo que sus admiradores sigan de cerca cada etapa de su trayectoria.