México

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 1 de diciembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Nápoles

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Iztacalco

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Intervención en la estación e Intervención en la estación

Estación afectada: Oriente 101 y Río Consulado

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Interior de una unidad del
Interior de una unidad del Metrobús. (Gobierno de la Ciudad de México)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: estación Zócalo permanece cerrada

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ de hoy lunes 1 de diciembre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy lunes

Profeco revela cuáles son las uvas más baratas para las fiestas de fin de año

En el análisis se evaluaron los costos en distintos puntos de venta

Profeco revela cuáles son las

Cantante australiana le hace ‘el fuchi’ a Nodal y decide no cantar “Adiós amor” por polémica con Ángela Aguilar

La artista coreano-australiana Hannah Bahng decidió cantar “Como la flor”, lo que también revivió las críticas a Ángela Aguilar

Cantante australiana le hace ‘el

La calidad del aire en la CDMX este 1 de diciembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel y ‘El Chapo’

Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán: así era su relación en la clandestinidad

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

Enfrentamientos entre cárteles provocan narcobloqueos en Villaflores, Chiapas

Cancelan concierto de Javier Rosas en Hermosillo y aparece narcomanta que lo vincula con Los Salazar

ENTRETENIMIENTO

Cantante australiana le hace ‘el

Cantante australiana le hace ‘el fuchi’ a Nodal y decide no cantar “Adiós amor” por polémica con Ángela Aguilar

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Internautas reviven momento en que Pepe Aguilar estalla contra reportero por cuestionar a Ángela Aguilar

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la octava semana

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 1 de diciembre

Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras la clasificación de Cruz Azul

Los mejores memes de Chicharito tras fallar un penal con Chivas y ser eliminados por Cruz Azul: “Interesante...”

Con penal fallado de Chicharito Hernández, Cruz Azul avanza a semifinales

Miguel Herrera confirma que sí tiene ofertas tras ser despedido de Costa Rica