Calendario de pagos y registro de Pensión Bienestar: fechas por letra del apellido

Los pagos de la Beca Rica Cetina y registro de la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar, se llevarán a cabo en el mes de diciembre.

Este 1 de diciembre inició la ventana de registro 2026 para nuevos beneficiarios de la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar, según lo anunciado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Además, también se publicó el calendario de pago de la Beca Rica Cetina, destinada a estudiantes de secundaria, quienes comenzarán a recibir su apoyo correspondiente durante el mes de diciembre.

Estos programas son fundamentales para los distintos grupos sociales a los que van dirigidos. Su distribución se realiza bajo un orden establecido para asegurar que todas las personas registradas reciban su pago de manera correcta.

Calendario de registro de Pensión Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar

El registro comenzará a partir del lunes 1 de diciembre - (Secretaría del Bienestar)

Pueden inscribirse las personas que cumplieron 65 años o más, así como mujeres de 60 años, que hayan alcanzado la edad requerida desde la última jornada de recolección de datos realizada en agosto.

Para garantizar un proceso ordenado, el registro se realizará por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno.

Fechas de registro:

Lunes 1 y 8 de diciembre: Apellidos que inician con A, B, C.

Martes 2 y 9 de diciembre: Apellidos con D, E, F, G, H.

Miércoles 3 y 10 de diciembre: Apellidos con I, J, K, L, M.

Jueves 4 y 11 de diciembre: Apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: Apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 6 y 13 diciembre: Todas las letras.

El Gobierno Federal recuerda que los documentos necesarios para la recolección de datos son: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de contacto.

Asimismo, se informa que, en caso de que una persona mayor no pueda asistir por motivos de salud o algún impedimento físico, puede llamar a la Línea del Bienestar 800 639 42 64, y los servidores de la nación acudirán al domicilio.

Calendario de pago Beca Rica Cetina

La Beca Rica Cetina se comenzará a entregar a partir del jueves 4 de diciembre - (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Esta beca está destinada principalmente a estudiantes de escuelas secundarias públicas del país. El pago comenzará a entregarse a partir del jueves 4 de diciembre hasta el 18 del mismo mes. La distribución se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del estudiante.

Fechas según letra del apellido:

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F

Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G

Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L

Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M

Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R

Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S

Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

El apoyo es bimestral y es de 1900 pesos por hijo; si en la misma familia hay más estudiantes de secundaria, se aumentan 700 pesos por cada alumno adicional.