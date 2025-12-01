México

Calendario de pagos y registro de Pensión Bienestar: fechas por letra del apellido

Comienzan los tramites para nuevos apoyos sociales y la entrega de becas escolares organizadas por orden alfabético

Guardar
Los pagos de la Beca
Los pagos de la Beca Rica Cetina y registro de la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar, se llevarán a cabo en el mes de diciembre.

Este 1 de diciembre inició la ventana de registro 2026 para nuevos beneficiarios de la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar, según lo anunciado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Además, también se publicó el calendario de pago de la Beca Rica Cetina, destinada a estudiantes de secundaria, quienes comenzarán a recibir su apoyo correspondiente durante el mes de diciembre.

Estos programas son fundamentales para los distintos grupos sociales a los que van dirigidos. Su distribución se realiza bajo un orden establecido para asegurar que todas las personas registradas reciban su pago de manera correcta.

Calendario de registro de Pensión Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar

El registro comenzará a partir
El registro comenzará a partir del lunes 1 de diciembre - (Secretaría del Bienestar)

Pueden inscribirse las personas que cumplieron 65 años o más, así como mujeres de 60 años, que hayan alcanzado la edad requerida desde la última jornada de recolección de datos realizada en agosto.

Para garantizar un proceso ordenado, el registro se realizará por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno.

Fechas de registro:

  • Lunes 1 y 8 de diciembre: Apellidos que inician con A, B, C.
  • Martes 2 y 9 de diciembre: Apellidos con D, E, F, G, H.
  • Miércoles 3 y 10 de diciembre: Apellidos con I, J, K, L, M.
  • Jueves 4 y 11 de diciembre: Apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 5 y 12 de diciembre: Apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z.
  • Sábado 6 y 13 diciembre: Todas las letras.

El Gobierno Federal recuerda que los documentos necesarios para la recolección de datos son: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de contacto.

Asimismo, se informa que, en caso de que una persona mayor no pueda asistir por motivos de salud o algún impedimento físico, puede llamar a la Línea del Bienestar 800 639 42 64, y los servidores de la nación acudirán al domicilio.

Calendario de pago Beca Rica Cetina

La Beca Rica Cetina
La Beca Rica Cetina se comenzará a entregar a partir del jueves 4 de diciembre - (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Esta beca está destinada principalmente a estudiantes de escuelas secundarias públicas del país. El pago comenzará a entregarse a partir del jueves 4 de diciembre hasta el 18 del mismo mes. La distribución se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del estudiante.

Fechas según letra del apellido:

  • Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B
  • Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C
  • Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F
  • Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G
  • Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L
  • Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M
  • Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R
  • Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S
  • Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

El apoyo es bimestral y es de 1900 pesos por hijo; si en la misma familia hay más estudiantes de secundaria, se aumentan 700 pesos por cada alumno adicional.

Temas Relacionados

Pensión BienestarBeca Rica CetinaPensión Mujeres BienestarApoyos socialesCalendario de entregaCalendario de registromexico-noticias

Más Noticias

Cuántas cucharadas de azúcar al día pueden ingerirse máximo sin correr riesgo de desarrollar hígado graso

Más allá de su aporte calórico, la cantidad y el tipo de azúcares en la dieta cotidiana inciden en la salud hepática

Cuántas cucharadas de azúcar al

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

El equipo mexiquense afrontará una semifinal exigente ante Monterrey, que suma cinco títulos en primera división

Toluca buscará igualar a Chivas

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 1 de diciembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Afectaciones de este momento en

¿Cuánto tiempo puedes pasar sentado en el baño viendo el celular sin correr riesgo?

Mantenerse conectado durante la estancia en el baño se ha vuelto un hábito común, pero puede ser perjudicial

¿Cuánto tiempo puedes pasar sentado

PRI y PAN rechazan la reforma a las leyes de aguas propuestas por Claudia Sheinbaum

El dictamen, que suma 56 modificaciones, enfrenta resistencia de los principales bloques legislativos y de productores rurales, mientras el oficialismo defiende que incorporó la mayoría de las demandas

PRI y PAN rechazan la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan identidad de empresario ligado

Revelan identidad de empresario ligado al desfalco en Segalmex y red de huachicol vinculado al dueño de Miss Universo

Localizan a agentes federales secuestrados en Jalisco, SSPC detalla que están heridos

Marina incauta más de 600 kilos de droga que estaba oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

La esposa de “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, reveló cómo era su vida secreta con el peligroso narco

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 1 de diciembre: eliminación de Lis Vega provoca señalamientos de fraude

Qué canciones en español cantará Dua Lipa en México: esto dicen las apuestas finales en redes

BTS, TWICE y BLACKPINK regresan al top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

Fátima Bosch llega a Nueva York como Miss Universo y es recibida con mariachis, bailes típicos pero pocos fans

El beso de ‘Beba’ Montes y la mánager de Paty Cantú robó la atención en la boda de la cantante

DEPORTES

José Ramón Fernández arremete contra

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX

New York Giants vs New England Patriots: cuándo y dónde ver en México

Qué finales de Liga Mx se han disputado en Navidad, esto pasaría si Cruz Azul vence a Tigres