Beca Rita Cetina 2025: qué día de diciembre me toca el pago

El inicio de diciembre de 2025 marcará el arranque de los pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria en México, según el calendario oficial difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

El proceso de dispersión de los apoyos económicos, que beneficiará a miles de familias, se extenderá desde el jueves 4 hasta el jueves 18 de diciembre, siguiendo un esquema ordenado por la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de secundarias públicas y contempla un pago base de 1.900 pesos para cada familia. Este monto puede incrementarse en función del número de hijos inscritos en el nivel secundario: por cada hijo adicional, se suman 700 pesos al apoyo económico.

Así, los hogares con más de un estudiante en secundaria recibirán una cantidad superior, ajustada a su situación familiar. El calendario de pagos, habitual en los programas de bienestar, establece que la entrega de los recursos se realizará de manera escalonada y alfabética, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar que todos los beneficiarios reciban su depósito en tiempo y forma.

Esta organización también facilita la logística para quienes realizaron su registro en septiembre, ya que podrán consultar con precisión la fecha en la que les corresponde cobrar y cuándo recibirán su tarjeta.

Durante casi todo el mes de diciembre, la dispersión de los apoyos abarcará no solo a estudiantes, sino también a otros sectores como adultos mayores y madres solteras, quienes forman parte de los programas de bienestar gestionados por la CNBB.

Beca Rita Cetina 2025: calendario completo de pagos diciembre

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F

Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G

Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L

Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M

Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R

Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S

Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Beca Rita Cetina: cómo será el registro para primaria

El proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina, uno de los principales apoyos económicos para estudiantes de primaria en escuelas públicas de México, experimentará cambios significativos en 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que el registro se organizará en dos fases diferenciadas a lo largo del año, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar la saturación de la plataforma digital.

A partir de enero de 2026, se abrirá la primera etapa de registro, dirigida exclusivamente a alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Posteriormente, en septiembre del mismo año, se habilitará la segunda fase, destinada a quienes cursen primero, segundo y tercer grado. Esta modalidad escalonada, según las autoridades educativas, busca que todas las familias puedan completar el trámite de manera ágil y sin contratiempos.El procedimiento será completamente digital y requerirá que madres, padres o tutores dispongan de una cuenta en Llave MX, el sistema de identidad digital implementado por el Gobierno de México. Esta cuenta es indispensable para acceder al portal oficial de registro de la beca. La SEP ha subrayado la importancia de revisar con anticipación la vigencia y funcionalidad de la cuenta Llave MX, así como de evitar realizar el registro en el último día de la convocatoria para prevenir posibles saturaciones del sistema.El monto del apoyo económico que otorga la Beca Rita Cetina será de mil 900 pesos bimestrales por familia, con la posibilidad de añadir setecientos pesos adicionales por cada hija o hijo extra inscrito en el programa. De este modo, las familias con más de un estudiante en primaria podrán recibir un incremento proporcional en el apoyo. No obstante, las reglas del programa establecen una restricción: si una familia ya percibe la beca por un hijo en secundaria y posteriormente registra a otro en primaria, solo podrá acceder a un apoyo adicional de setecientos pesos, sin duplicar el monto base.