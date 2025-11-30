México

Rescatan a perrito tras explosión de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

El siniestro ocurrido en la colonia Los Olmos se generó en un domicilio en donde presuntamente se almacenaba pirotecnia de manera ilegal

Rescatistas de Protección Civil logran
Rescatistas de Protección Civil logran sacar a un cachorro de una casa afectada por el desastre en Pesquería. Foto: (PCNL)

La madrugada de este sábado en Pesquería, Nuevo León, estuvo marcada por la movilización de numerosos cuerpos de emergencia tras una explosión que devastó varias viviendas y dejó un saldo trágico. En medio de la emergencia, un episodio particular captó la atención: el rescate de un cachorro llamado Oti, que permanecía atrapado en una de las casas afectadas.

La explosión, ocurrida la noche del viernes 28 de noviembre en la calle Olmo Siberiano 510, colonia Los Olmos, provocó el colapso total de dos domicilios y daños parciales en 44 más, según informó Protección Civil Nuevo León. Además, se reportó el colapso parcial de una vivienda adicional. El incidente, que se originó en un domicilio donde presuntamente se almacenaba pirotecnia ilegal, derivó en un incendio que se propagó a múltiples casas de la zona.

El perrito había quedado atrapado
El perrito había quedado atrapado en una de las casas afectadas por el siniestro. Foto: (Protección Civil Nuevo León)

El saldo humano fue severo: seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica, una persona falleció en el hospital y otras dos perdieron la vida en el lugar, de acuerdo con el recuento oficial de Protección Civil Nuevo León. Mientras los equipos continuaban con la remoción de escombros en los inmuebles colapsados, los habitantes afectados intentaban recuperar parte de sus pertenencias y animales de compañía.

En este contexto, un residente de la calle Olmo Siberiano, cuya vivienda sufrió daños menores, solicitó auxilio a los elementos de Protección Civil Nuevo León. El hombre explicó que, al huir precipitadamente tras la explosión, solo logró poner a salvo a uno de sus dos perros, mientras que el otro, asustado por el estruendo, se ocultó y quedó atrapado dentro de la casa, que permanecía cerrada.

El dueño había pedido ayuda
El dueño había pedido ayuda para extraer a una de sus mascotas atrapadas en su casa. Foto:(PCNL)

Uno de los rescatistas de Protección Civil Nuevo León saltó el barandal de la vivienda para acceder al patio y buscar al cachorro, identificado como Oti. Tras abrir la puerta desde el interior, el equipo localizó al animal entre un bloque y la tubería, logrando finalmente entregarlo sano y salvo a su dueño. El propietario expresó su agradecimiento a los rescatistas y se retiró del lugar junto a su mascota, ya entrada la madrugada.

La magnitud de la emergencia requirió la intervención coordinada de múltiples instituciones: Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Pesquería, Apodaca, Monterrey, Juárez, Marín, Zuazua, Salinas Victoria y Cadereyta, así como Bomberos Nuevo León, Bomberos Guadalupe, Bomberos HG, Bomberos KIA, Seguridad Pública Pesquería, Defensa, CFE, Mexicana de Gas, Agua y Drenaje, DIF Nuevo León y JEECI Bomberos. Las labores de remoción de escombros y atención a los damnificados continuaban en la zona afectada.

