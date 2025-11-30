Metro CDMX modifica horario por “Carrera del Ring” este domingo 30 de noviembre

El STC Metro contará con un horario especial por la Carrera del Ring, programada este 30 de noviembre. Foto: X/@MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México modificará su horario habitual este domingo 30 de noviembre de 2025 para facilitar la movilidad de los asistentes a “La Carrera del Ring 2025”, un evento que fusiona el atletismo con la tradición de la lucha libre en el centro de la capital.

Adrián Ruvalcaba, director del STC Metro, anunció en su cuenta de X que, por instrucción suya, los accesos de las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 abrirán desde las 5:00 horas, con trenes disponibles para el desplazamiento de los participantes. Además, el personal de Seguridad Institucional implementará los protocolos establecidos y los equipos de Transportación y Material Rodante permanecerán atentos ante cualquier eventualidad.

Ruvalcaba subrayó: “Refrendamos nuestro compromiso con una movilidad segura y eficiente durante los eventos de la ciudad”.

Foto: (@AdrianRubalcava/X)

El lanzamiento de “La Carrera del Ring 2025” fue presentado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Turística, en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Asdeporte. El evento, que busca unir la pasión por el running con la emblemática cultura de la lucha libre, tendrá como punto de partida la explanada del Monumento a la Revolución.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, y el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez, detallaron que la carrera se celebrará este domingo 30 de noviembre de 2025, con dos recorridos disponibles: uno de cinco kilómetros y otro de 10 kilómetros. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo especial de lucha libre.

La carrera partirá el domingo desde la explanada del Monumento a la Revolución, ubicada en Avenida de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Al término de la competencia, se realizará la premiación con trofeos para los primeros lugares absolutos, tanto en la rama varonil como femenil, en cada distancia.

Foto: (Secretaría de Turismo de la CDMX)

Este evento busca posicionar a la Ciudad de México como un destino de turismo deportivo y cultural de nivel internacional, ofreciendo un recorrido por uno de sus monumentos más emblemáticos y un cierre con el espectáculo de la lucha libre.

Además, pretende consolidar a la capital como una ciudad que promueve la práctica deportiva para la salud y la prevención de enfermedades y adicciones. “La Carrera del Ring 2025” se presenta como un homenaje a la cultura popular mexicana y a la lucha libre, invitando al mundo a experimentar la energía, la tradición y la hospitalidad de la capital.