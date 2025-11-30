“Los neoliberales quisieron borrar la historia”: Sheinbaum enaltece el humanismo mexicano que detalla libro de AMLO

Claudia Sheinbaum Hospital General del ISSSTE Dr. Carlos Calero Cuernavaca, Morelos (Especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este domingo la presentación del libro Grandeza, realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su rancho en Palenque, Chiapas.

Durante la reapertura del Hospital General del ISSSTE Dr. Carlos Calero, en Cuernavaca, Morelos, la mandataria aseguró que vio al exmandatario “muy bien y muy contento” en su reciente aparición pública.

Sheinbaum aprovechó el acto oficial para destacar la relevancia del contenido del libro, al que calificó como una obra que reivindica las raíces históricas del país.

“Tiene algo extraordinario, que es el reconocimiento de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México. Reconoce desde la cultura Olmeca, particularmente la cultura Maya, luego la Mexica, lo que representaban las culturas originarias del entonces territorio que hoy habitamos”, expresó ante medios de comunicación.

La presidente Claudia Sheinbaum destaca libro 'Grandeza' que escribió el expresidente AMLO. (Presidencia)

La presidenta subrayó que la visión cultural de López Obrador continúa aportando al debate público sobre la identidad nacional y los pilares del llamado “humanismo mexicano”.

“Habla de como no fue que llegaron los españoles a civilizar como nos lo enseñaron en la escuela, sino que aquí había civilizaciones con una riqueza cultural, científica, moral y una forma de vida que no tiene nada que ver con la que traían los españoles”.

“En realidad traían esta ‘fiebre del oro’, querer tener oro a toda costa, esclavizó y tuvo muchos graves problemas para las civilizaciones de entonces”, destacó la mandataria actual.

Por igual, dijo que los pueblos originarios resistieron 500 años, “se fueron de los valles, donde estaban sus tierras, a las montañas, incluso perseguidos durante mucho tiempo”.

Reconoce labor de AMLO

Presentación del libro 'Grandeza' de AMLO (X/@lopezobrador_)

Además, celebró que el exmandatario se encuentre activo y en buen estado, luego de haber reducido sus apariciones tras dejar la presidencia en 2024.

“AMLO desde toda su lucha, de manera muy importante en la presidencia y ahora con su libro, nos dice que la grandeza cultural de México radica en los pueblos originarios, la grandeza cultural que representan hoy”, destacó.

Por igual, reconoce que ella es parte de un movimiento social, que fue ganando la conciencia del pueblo, una conciencia que decía que no podía seguir gobernando una élite en el país, “nosotros no llegamos a la presidencia impuestos por una elite, no fueron unos cuantos que dijeron, vamos a poner a esta persona y hacerlo famoso con la televisión”, mencionó.

36 años de Neoliberalismo

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo criticó los 36 años de gobierno priístas y panistas, empezando por Miguel de La Madrid hasta Enrique Peña Nieto, donde llevaron a cabo la idea de que el Neoliberalismo era la base, donde la propiedad privada era lo mejor que lo público, por lo tanto, “todo hay que privatizar”.

“Con esa mentira, les dieron las empresas del estado a unos cuantos, les dieron las televisoras, les dieron los recursos naturales a unos cuantos y fueron privatizando poco a poco todos los servicios de salud”.

La mandataria destacó que para el próximo año, su gobierno destinará más de un billón de pesos para los programas sociales en beneficio de 32 millones de familias que reciben de manera directa apoyos del gobierno.