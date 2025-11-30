México

Dos muertos y al menos 20 heridos por choque de dos vehículos cerca del Santuario de Chalma

El impacto fue entre autobús de pasajeros y una camioneta turística con presuntos peregrinos al Santuario de Chalma

Choque frontal en la carretera
Choque frontal en la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, a la altura de El Ahuehuete en Ocuilan, deja dos fallecidos y al menos 20 lesionados tras impacto entre autobús de pasajeros y camioneta turística con presuntos peregrinos al Santuario de Chalma.(Foto: X/@QuePocaMadre_Mx)

Un choque frontal ocurrido en las primeras horas de este domingo 30 de noviembre en la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, a la altura de El Ahuehuete, municipio de Ocuilan, Estado de México, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos 20 lesionadas.

El choque involucró a un autobús de pasajeros y una camioneta de servicio turístico que transportaba, aparentemente, a peregrinos rumbo al Santuario de Chalma.

Debido a la gravedad del impacto, varias personas quedaron prensadas dentro de los vehículos, lo que dificultó las labores de rescate.

Respuesta y atención de emergencia

Elementos del Servicio de Urgencias
Elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Protección Civil de Ocuilan y Tenancingo atienden rápidamente el choque frontal en Ocuilan, trasladando heridos a hospitales mientras cierran más de un kilómetro de la carretera en ambos sentidos. (Hidalgo Noticias Alerta/Facebook)

Los Elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México, así como corporaciones de Protección Civil de Ocuilan y Tenancingo, arribaron rápidamente al sitio para prestar auxilio y trasladar a los heridos a centros médicos.

El área permaneció cerrada al tránsito por más de un kilómetro en ambos sentidos para facilitar las maniobras de atención y remoción de unidades siniestradas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que la vialidad seguirá bloqueada hasta concluir las labores de rescate y limpieza para evitar mayores riesgos.

Impacto vial y declaraciones oficiales

La Secretaría de Gobierno del
La Secretaría de Gobierno del Estado de México indaga la identidad de las víctimas del accidente en la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma. (Foto: X/@QuePocaMadre_Mx)

La Secretaría de Gobierno del Estado de México informó que aún se investiga la identidad de las víctimas y si formaban parte del tránsito local o eran peregrinos.

Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones y utilizar vías alternas mientras se mantiene el cierre vial en la zona.

Este accidente ocurre en un tramo transitado especialmente por peregrinos que se dirigen al emblemático Santuario de Chalma, ubicado en una zona con alta afluencia durante estas fechas, lo que agrega relevancia a la respuesta oportuna para evitar tragedias mayores.

Este lamentable suceso pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad vial en carreteras de alta concurrencia y la importancia de protocolos inmediatos de atención para reducir daños y asegurar la integridad de los usuarios.

Además, informaron que seguirán atentas las autoridades a nuevas informaciones y actualizaciones sobre el estado de las víctimas y cuando se sepa algo se dará a conocer a través de los diferentes medios de comunicación.

