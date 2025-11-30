Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última carrera.

Quién lidera la tabla de posiciones

Los pilotos que dominan el podio de la Fórmula 1 son: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Tras la última carrera, el británico de McLaren encabeza la clasificación de pilotos, alcanzando los 408 puntos en lo que va de la temporada.

Por su parte, el piloto neerlandés de la escudería Red Bull Racing le respira la nuca a Norris y se encuentra en el segundo puesto con sus 396 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de McLaren, con el tercer lugar. El australiano ya cuenta con 392 en lo que va de la campeonato.

La clasificación completa de la Fórmula 1

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 408

2.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 396

3.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 392

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 309

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 230

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 152

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 150

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 64

10.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 51

11.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 49

12.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 48

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 41

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 38

15.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 33

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 32

17.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

