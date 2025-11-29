Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

Adiós Stranger Things: Netflix trae aventura inmersiva que transformará la CDMX en el Upside Down. (Fever)

La cuenta regresiva para despedir a Stranger Things ha comenzado y Netflix tiene preparada una sorpresa sin precedentes para los fans mexicanos.

Para celebrar la llegada de la quinta y última temporada, la plataforma anunció una experiencia inmersiva que convertirá la Ciudad de México en Hawkins por unos meses.

Se trata de una sorpresa que permitirá a miles de seguidores vivir en carne propia varios de los escenarios más emblemáticos de la serie.

Una despedida en tres actos y en tu ciudad

Will Byers en el episodio 4 de Stranger Things 5. (Netflix)

La temporada 5 de Stranger Things romperá el molde al dividirse en tres partes: el Volumen 1 con cuatro episodios estrena el 26 de noviembre de 2025; el Volumen 2 llegará el 25 de diciembre con tres capítulos; y el gran final será el 31 de diciembre con un episodio extendido.

Con esto, Netflix busca mantener la expectativa al máximo y convertir el adiós de Hawkins en un evento generacional.

Sin embargo, la experiencia no termina en la pantalla. “Para celebrar el épico camino que les espera, te invitamos a unirte a otros fanáticos y festejar la icónica serie con eventos virtuales y presenciales alrededor del mundo”, confirmó la plataforma.

México, Argentina y Brasil serán los únicos países de América Latina elegidos para recibir este evento presencial.

Así será la experiencia inmersiva de Stranger Things en México

Escenarios clave, vestimenta ochentera y actividades exclusivas en la última experiencia para los fans mexicanos. (Fever)

Del 13 de diciembre de 2025 hasta abril de 2026 la Expo Reforma (Av. Morelos 67, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc) abrirá sus puertas para que los fans de Stranger Things exploren los escenarios de la serie.

Entre las atracciones confirmadas están la recreación del pueblo de Hawkins, la casa de Will, la escuela, la heladería Scoops Ahoy y hasta el Laboratorio Nacional de Hawkins. Cada espacio invita a tomarse fotos y disfrutar de un ambiente ochentero, con retos interactivos y realidad virtual que culminan con el esperado enfrentamiento contra Vecna.

Uno de los grandes atractivos será explorar el misterioso Laboratorio Nacional de Hawkins y usar elementos interactivos para resolver desafíos junto a los personajes de la serie.

Incluso podrás recrear la escena donde Eleven derrota a Vecna usando sólo su mano. La producción promete ambientación, efectos especiales y actuación en vivo para que los visitantes se sientan dentro del mismísimo Upside Down.

¿Cuánto cuestan los boletos con el Black Friday?

Stranger Things 5 - Final explicado del volumen 1 (Créditos: Netflix)

Los boletos ya pueden adquirirse a través de Fever y su precio de acceso normal parte en $616 pesos mexicanos, aunque podrían variar según la fecha y tipo de boleto, ya que existen los VIP.

Sin embargo, desde el fin de semana del 28 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, la plataforma activo una promoción con el Black Friday. Las entradas en cualquier fecha (hasta febrero) tienen un 20% de descuento. De esta manera el costo final es de $493 pesos mexicanos.

La experiencia recomendada es para mayores de 12 años (menores de edad sólo acompañados), e impide el acceso a menores de 5.

El código de vestimenta es retro: desempolva las hombreras, riñoneras y channela tus mejores outfits ochenteros.

Stranger Things dice adiós con nostalgia y realidad virtual

Imagen de 'Stranger Things'

Netflix apuesta por la nostalgia y la emoción de los fans mexicanos, convirtiendo el adiós de Stranger Things en un fenómeno presencial, digital y cultural.

Mientras Eleven, Will, Hopper y compañía viven su última batalla, miles en la CDMX se preparan para explorarlo todo: desde la casa de Will hasta la heladería Scoops Ahoy, sin olvidar el inevitable duelo con Vecna en el Upside Down.