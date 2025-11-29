Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Fátima Bosch sigue dando de qué hablar (Jesús Avilés/Infobae México)

La posibilidad de que Fátima Bosch renuncie a la corona de Miss Universo ha provocado una ola de especulaciones sobre el futuro inmediato del certamen y la legitimidad de sus resultados.

El escándalo que ha afectado a Fátima Bosch comenzó cuando Omar Harfouch, músico libanés y exjuez del certamen, denunció públicamente la existencia de un supuesto fraude en la elección de las finalistas y la ganadora de la edición 74. Harfouch calificó a Bosch como “falsa ganadora” y atribuyó su triunfo a una presunta relación laboral entre Raúl Rocha y Bernardo Bosch Hernández, padre de la mexicana y ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La situación se ha visto agravada por la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) de México ha iniciado contra Raúl Rocha, el empresario mexicano que posee el cincuenta por ciento de la compañía responsable del concurso, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de combustible.

Los rumores de la renuncia de Fátima Bosch, más fuertes que nunca

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

En medio de este clima de incertidumbre, el periodista español Jordi Martin, conocido por su cobertura de la vida de celebridades como Shakira y Piqué, reveló hace unos días que supuestamente Raúl Rocha planea abandonar la marca y que Fátima Bosch evaluaba renunciar voluntariamente a la corona. Martin aseguró que su información proviene directamente de Harfouch y citó: “Tengo información de que en los próximos días va a renunciar como presidente de Miss Universe (Raúl Rocha) y Fátima Bosch va a renunciar como Miss Universe 2025”.

Respecto a la sucesión, Martin adelantó que, de concretarse la renuncia de Bosch, Victoria, la representante de Dinamarca y actual Miss Universo 2024, asumiría el título hasta 2026. Esta situación, en la que una misma concursante ostentaría la corona durante dos años consecutivos, sería inédita en la historia del certamen.

Miss Universo rompe el silencio y respalda a Fátima Bosch

FOTO DE ARCHIVO: Olivia Yace de Costa de Marfil, Julia Cluett de Malta, Praveenar Singh de Tailandia, Ahtisa Manalo de Filipinas, Zhao Na de China, Stephany Abasali de Venezuela, Zashely Alice Rivera de Puerto Rico, Fátima Bosch de México, Ophely Mezino de Guadalupe, Lina Luaces de Cuba, Vanessa Pulgarin de Colombia y María Ignacia Moll de Chile, en el 74° certamen de Miss Universo en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa/Foto de archivo

La posible salida de Bosch y Rocha ha generado un intenso debate en el mundo de los concursos de belleza, mientras la organización de Miss Universo atraviesa uno de los periodos más delicados de su historia reciente.

No obstante, la cuenta oficial oficial de X de Miss Universo parece disipar las dudas con su reciente publicación: un video dedicado a Fátima Bosch. El clip aparece tras algunos días de silencio.

También, los redes del certamen agregaron la frase atribuida a la mexicana: “Comienzo este camino con propósito y un compromiso profundo con la misión de Miss Universo de representar con autenticidad, liderar con compasión y utilizar mi voz para impulsar a otros".

Tal parece que, al menos por ahora, Fátima Bosch continúa siendo Miss Universo.

La otra dueña de Miss Universo: también en problemas legales

Quién es Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo acusada de fraude que estaría en México (RS)

Raúl Rocha comparte la titularidad de los derechos del certamen con la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, quien enfrenta acusaciones de fraude y una orden de aprehensión emitida desde Bangkok. Jakrajutatip está señalada por supuestamente ocultar información financiera relevante de la empresa a un inversionista, con el objetivo de persuadirlo para adquirir bonos valorados en millones de dólares.

Lupita Jones, quien estuvo vinculada a Miss Universo durante más de treinta años, declaró que la empresaria tailandesa fue una de las razones que la llevaron a romper su relación con el concurso y afirmó que Jakrajutatip se encuentra actualmente en México.