¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

Para aquellos coleccionistas o apasionados de los vehículos antiguos, una exhibición gratuita de autos clásicos llega al Estado de México como uno de los planes para quienes buscan escapar de la rutina, apreciar piezas mecánicas especiales y adentrarse en el mundo del diseño automotriz.

El evento que es completamente gratis representa una oportudidad para los aficionados y el público en general que desea disfrutar de una jornada diferente y sin costo.

¿De qué trata la exposición?

Recientemente se dio a conocer la muestra Nostalgia, un viaje en el tiempo: autos antiguos y clásicos. La oferta de actividades abarca:

Exposiciones en el museo enfocadas en autos de pedales y a escala.

Áreas de auto retro, con ejemplares de colección.

Espacios para fotografía con los automóviles clásicos y antiguos exhibidos.

Propuesta gastronómica para asistentes, que incluye antojitos y bebidas.

Refacciones para quienes deseen complementar sus conocimientos o iniciar una colección propia.

Presentaciones musicales con agrupaciones como “Tequila con Limón” y “Rock and Roll”.

Ambientes familiares pensados para públicos de todas las edades.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Cultura y Turismo, el encuentro permite reconocer el diseño y la historia detrás de vehículos emblemáticos, exhibidos en perfectas condiciones y disponibles para la contemplación del público durante tres días.

Detalles clave: fechas, horarios y ubicación

La exposición “Nostalgia” permanecerá abierta del 28 al 30 de noviembre, en las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, ubicado en kilómetro 14.3 de la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, San Miguel Coatlinchán.

El acceso estará habilitado a partir de las 10:00 horas y la entrada no tiene costo.

Entre las facilidades destacan:

Entrada gratuita para todo el público .

Estacionamiento disponible sin costo adicional .

Actividades para familias, niños, aficionados y público general.

Horarios de presentaciones musicales: sábado 28 y domingo 29 de noviembre, a partir de las 16:00 horas.

Servicios de alimentos y bebidas durante toda la jornada.

Participación de clubes y expertos en restauración de vehículos.