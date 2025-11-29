Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Foto: X/@OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este sábado 29 de noviembre sostuvo una reunión con representantes de cámaras y de transportistas para hablar sobre seguridad.

Agregó que el encuentro se realizó por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que reiteraron el compromiso del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en carreteras y proteger al sector.

La reunión también contó con la presencia del titular de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés Hernández, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Estos fueron los acuerdos de la reunión

La reunión se llevó a cabo luego de diversos bloqueos por parte de la ANTAC, en la que también participaron agricultores. Foto: X/@OHarfuch

García Harfuch detalló que durante el encuentro se llegó a los siguientes cuerdos con los representantes de cámaras y asociaciones de autotransporte:

Reforzar los mecanismos de coordinación.

Dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías.

Fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva.

“Integraremos también acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendremos reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”, explicó en sus redes sociales.

Este encuentro se realizó luego de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y movimientos agrícolas llevaron a cabo bloqueos carreteros en accesos a la Ciudad de México y en otras entidades del país para exigir seguridad en las carreteras y precios justos para el maíz.

Transportistas y campesinos llevaron a cabo bloqueos carreteros. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Al respecto, la ANTAC señaló en un comunicado que: “Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”.

Y es que desde el mes de marzo pasado, el Coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Miguel Ángel Santiago, afirmó en entrevista con Infobae México que es común para ellos sufrir extorsiones, incluso por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN).

“Los retenes por parte de la Guardia Nacional, todos son con el objetivo de sancionar, pero también extorsionar. Es decir, que empresas grandes privadas circulan impunemente y el pequeño hombre, camión o pequeño mediano transportista, son objeto de abusos y extorsiones”, afirmó.

Se registraron 29 bloqueos en 17 estados del país. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Ese mismo mes el presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, denunció en el foro sobre inseguridad en las carreteras de México -llevada a cabo en la Cámara de Diputados- la constante extorsión que sufren por parte de los elementos de la Guardia Nacional.

“La vigilancia no existe, en este país no hay vigilancia. Si vemos a la Guardia Nacional es para que nos extorsionen, pero no para resolver o para cuidar”, comentó.

Realizan reuniones para resolver inseguridad

Luego de los bloqueos, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo una reunión el jueves 27 de noviembre con dirigentes de productores agrícolas y transportistas para abordar la inseguridad en carreteras, así como para aclarar dudas sobre ordenamientos legales en materia de agua y atender temas del campo.

Con esto, anunció que los manifestantes se comprometieron a levantar de manera definitiva los bloqueos carreteros que mantenían en diversos estados del país y reiteró su disposición para dar seguimiento y atención a sus problemáticas.