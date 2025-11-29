México

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Durante el encuentro también se habló de reforzar los operativos en tramos violentos

Guardar
Foto: X/@OHarfuch
Foto: X/@OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este sábado 29 de noviembre sostuvo una reunión con representantes de cámaras y de transportistas para hablar sobre seguridad.

Agregó que el encuentro se realizó por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que reiteraron el compromiso del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en carreteras y proteger al sector.

La reunión también contó con la presencia del titular de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés Hernández, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Estos fueron los acuerdos de la reunión

La reunión se llevó a
La reunión se llevó a cabo luego de diversos bloqueos por parte de la ANTAC, en la que también participaron agricultores. Foto: X/@OHarfuch

García Harfuch detalló que durante el encuentro se llegó a los siguientes cuerdos con los representantes de cámaras y asociaciones de autotransporte:

  • Reforzar los mecanismos de coordinación.
  • Dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías.
  • Fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva.

“Integraremos también acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendremos reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”, explicó en sus redes sociales.

Este encuentro se realizó luego de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y movimientos agrícolas llevaron a cabo bloqueos carreteros en accesos a la Ciudad de México y en otras entidades del país para exigir seguridad en las carreteras y precios justos para el maíz.

Transportistas y campesinos llevaron a
Transportistas y campesinos llevaron a cabo bloqueos carreteros. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Al respecto, la ANTAC señaló en un comunicado que: “Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”.

Y es que desde el mes de marzo pasado, el Coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Miguel Ángel Santiago, afirmó en entrevista con Infobae México que es común para ellos sufrir extorsiones, incluso por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN).

“Los retenes por parte de la Guardia Nacional, todos son con el objetivo de sancionar, pero también extorsionar. Es decir, que empresas grandes privadas circulan impunemente y el pequeño hombre, camión o pequeño mediano transportista, son objeto de abusos y extorsiones”, afirmó.

Se registraron 29 bloqueos en
Se registraron 29 bloqueos en 17 estados del país. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Ese mismo mes el presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, denunció en el foro sobre inseguridad en las carreteras de México -llevada a cabo en la Cámara de Diputados- la constante extorsión que sufren por parte de los elementos de la Guardia Nacional.

“La vigilancia no existe, en este país no hay vigilancia. Si vemos a la Guardia Nacional es para que nos extorsionen, pero no para resolver o para cuidar”, comentó.

Realizan reuniones para resolver inseguridad

Luego de los bloqueos, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo una reunión el jueves 27 de noviembre con dirigentes de productores agrícolas y transportistas para abordar la inseguridad en carreteras, así como para aclarar dudas sobre ordenamientos legales en materia de agua y atender temas del campo.

Con esto, anunció que los manifestantes se comprometieron a levantar de manera definitiva los bloqueos carreteros que mantenían en diversos estados del país y reiteró su disposición para dar seguimiento y atención a sus problemáticas.

Temas Relacionados

TransportistasOmar García HarfuchSeguridad CarreterasBloqueosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, busca ser Presidenta de México, revela Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla destapa a la alcaldesa de Uruapan como su lideresa en la búsqueda de llegar al Ejecutivo Federal

Grecia Quiroz, viuda de Carlos

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Ranking Spotify en México: top

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

¿En dónde se respira el

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Rumores aseguran que la tabasqueña piensa dejar su triunfo en respuesta a las acusaciones y controversias recientes

Miss Universo deja claro si

Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

Netflix prepara despedida épica para la serie, con spots, realidad virtual y ambientación de los años 80, para los fans mexicanos

Stranger Things despide México con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro muertos y seis heridos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

La estrategia de El Güero ante la justicia de Estados Unidos: los puntos clave de su esperada comparecencia

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify en México: top

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

La vez que Limp Bizkit bailó “La Chona” en México y nos recordó que en el nu metal también hay pasos prohibidos

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México