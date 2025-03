Elementos de la Guardia Nacional disparan a transportista en Hidalgo; denuncian extorsión por parte de los agentes

Crédito: Amotac

Un transportista, de cerca de 33 años de edad, fue agredido a disparos por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) en la Autopista Arco Norte a la altura del municipio de Atitalaquia en el estado de Hidalgo.

En entrevista con Infobae México, el Coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Miguel Ángel Santiago, detalló que la agresión se registró el miércoles 12 de marzo cuando el joven se trasladaba en su tráiler y fue detenido por un retén de la Guardia Nacional.

Santiago detalló que el transportista fue detenido en un retén en el que le solicitaron los documentos de su unidad, pero comenzaron a discutir ante la insistencia de los agentes.

“La persona le reclamaba que así se deberían de poner con los delincuentes, entonces ocasionó un intercambio de palabras, le decían que se callara y que le iban a pegar, con palabras altisonantes”, comentó.

Durante la discusión, los agentes querían poner al transportista a disposición de las autoridades por resistencia, por lo que Santiago comentó que también le dijeron que si deseaba retirarse le hablara a su “patrón” para arreglar las cosas.

Por lo anterior, Santiago aseguró que durante las revisiones llevadas a cabo por los elementos de la Guardia Nacional es común que sufran extorsiones ante la mínima falta.

“Los retenes por parte de la Guardia Nacional, todos son con el objetivo de sancionar, pero también extorsionar al mismo tiempo. Es decir, que empresas grandes privadas circulan impunemente y al pequeño hombre camión o pequeño mediano transportista son objeto de abusos y extorsiones”, comentó.

Crédito: Amotac

Transportista recibe tres disparos en el brazo

Ante los hechos, el compañero que se encontraba con el transportista decidió comenzar a grabar la discusión que mantenían con los elementos de la Guardia Nacional, ya que éstos portaban armas largas.

Luego de un par de segundos de amedrentarse, el transportista y un par de agentes comienzan a intercambiar empujones que los llevan hasta la detonación de su arma en contra del joven.

Santiago detalló que el transportista recibió tres disparos en el brazo izquierdo que lo llevaron al hospital, aunque no se sabe con detalle la gravedad debido a que temen posibles represalias en su contra.

Crédito: Amotac

A pesar de lesionar de gravedad al transportista, el Coordinador Nacional del AMOTAC detalló que huyeron del sitio y abandonaron al joven mientras sangraba.

“Independientemente de ser un funcionario, pues eran seres humanos que al final de cuentas habían lesionado de gravedad con un arma de fuego, y creo que dentro de su actuación policial deberían llamar a los paramédicos o los servicios de emergencia para que fuera atendido”, comentó Santiago.

Estos hechos suceden un día después de que el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, denunciara en el foro sobre inseguridad en las carreteras de México realizada en la Cámara de Diputados la constante extorsión que sufren por parte de elementos de la Guardia Nacional.

“La vigilancia no existe, en este país no hay vigilancia. Si vemos a la Guardia Nacional es para que nos extorsionen, pero no para resolver o para cuidar”, comentó. Asimismo, solicitó mayor seguridad para los transportistas que de manera frecuente sufren asaltos por parte de la delincuencia organizada.