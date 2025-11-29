México

Dua Lipa en México: setlist, posibles covers, horarios y todo sobre sus conciertos en el Estadio GNP

La estrella británica eligió la Ciudad de México para cerrará su gira mundial “Radical Optimism Tour”

Guardar
(Imagen por Prensa DF)
(Imagen por Prensa DF)

Dua Lipa eligió la Ciudad de México para cerrar su gira mundial Radical Optimism Tour.

La estrella británica ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre.

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre las presentaciones de la afamada cantante, desde los horarios hasta los objetos permitidos y no permitidos.

Horarios de los conciertos de Dua Lipa en CDMX

La información disponible en Ticketmaster indica que los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros comenzarán puntualmente a las 21:00 horas en cada una de las fechas programadas.

Posible setlist de Dua Lipa en CDMX

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Maria
  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion
  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One
  • New Rules
  • Dance the Night 
  • Don’t Start Now
  • Houdini
(Imagen por Prensa DF)
(Imagen por Prensa DF)

¿Qué canciones de artistas mexicanos podría cantar Dua Lipa?

Dua Lipa incluyó covers de artistas según el país que visita y todo apunta que en México no hará una excepción. La estrella británica no ha revelado los temas que interpretará hasta la presentación en vivo, por lo que resulta imposible saber qué canciones interpretará en México.

Sin embargo, sus fans mexicanos han sugerido algunos a través de redes sociales. Entre los temas destacan títulos como:

  • Rosa pastel - Belanova
  • Hasta la raíz - Natalia Lafourcade
  • Sálvame- RBD -Anahí-
  • Eres para mí - Julieta Venegas
  • Eres - Café Tacvba
  • Corre - Jesse & Joe
  • El triste - José José
  • Querida - Juan Gabriel
  • Como la flor - Selena Quintanilla
  • La Llorona - Chabela Vargas
  • Ahora te puedes marchar - Luis Miguel
  • Ni una sola palabra - Paulina Rubio
  • La maldita primavera - Yuri
  • Basta ya - Jenni Rivera
  • Amigos no por favor - Yuridia
Universal+ estrena el especial musical
Universal+ estrena el especial musical 'An Evening with Dua Lipa' grabado en el Royal Albert Hall de Londres el 1 de noviembre (Universal+)

Objetos permitidos y no permitidos en el Estadio GNP Seguros

Objetos permitidos

La lista de objetos que se podrán ingresar al Estadio GNP Seguros durante los conciertos de Dua Lipa incluye:

  • Lentes de sol
  • Baterías externas para celulares
  • Tapones para oídos
  • Toallas y tampones (pieza individual encapsulada)
  • Medicamentos con receta médica
  • Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
  • Maquillaje en polvo
  • Sombreros y gorras
  • Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml
  • Cámaras no profesionales (incluye instantáneas y desechables)
  • Banderas sin asta, con un máximo de 1 metro de largo
  • Bloqueadores solares en envases de hasta 100 ml
  • Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)
  • Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm
  • Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)
  • Cangureras que no excedan 11x16 cm

Objetos no permitidos

Queda restringido el ingreso de los siguientes objetos:

  • Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
  • Equipos profesionales de grabación de video o audio
  • Accesorios para cámaras (como bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)
  • Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
  • Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos)
  • Ropa, disfraces o artículos personales que bloqueen la visión de otras personas
  • Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores
  • Comida o bebidas
  • Paraguas o sombrillas
  • Drogas o sustancias ilegales
  • Rayos láser y luces químicas
  • Medicamentos de venta libre
  • Armas
  • Aerosoles
  • Drones
  • Cadenas largas o joyería con picos

Temas Relacionados

Dua LipaEstadio GNP SegurosCDMXSetlistJuan GabrielBelanovamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin vuelve a los entrenamientos

La ausencia de Maximin obligó a ajustes tácticos en la Ida ante Monterrey

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Otra de las razones por las que el juez del control optó por dejarlo en prisión es que Jorge Antonio “N” es un criminal que podría activar un posible riesgo de fuga

“El Goofy” seguirá en prisión

Bebé Lucio, abandonado recién nacido en Tultitlán, será dado en adopción luego de que abuelos dejaran de visitarlo

El Sistema DIFEM mantiene la custodia del menor mientras se concreta el proceso de adopción y se garantiza su bienestar

Bebé Lucio, abandonado recién nacido

Florinda Meza revive el inicio de su polémico amor con Chespirito a 11 años de su muerte: “Ha seguido dentro de mí”

Las confesiones de la actriz reabren el debate sobre su romance, al tiempo que sostiene sentir al humorista más allá de la vida física

Florinda Meza revive el inicio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan 4 cuerpos en predio

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revive el inicio

Florinda Meza revive el inicio de su polémico amor con Chespirito a 11 años de su muerte: “Ha seguido dentro de mí”

Noche de traiciones en La Granja VIP: ¿A quién salvó y nominó Kim Shantal?

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: quién es el séptimo eliminado

Este es el ganador que predice la IA para el duelo entre Juárez y Toluca en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo revelan si piensan convertirse en papás nuevamente tras petición de su hija

DEPORTES

NBA hoy: quién juega y

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla