Dua Lipa en México: setlist, posibles covers, horarios y todo sobre sus conciertos en el Estadio GNP

Dua Lipa eligió la Ciudad de México para cerrar su gira mundial Radical Optimism Tour.
La estrella británica ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre.
A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre las presentaciones de la afamada cantante, desde los horarios hasta los objetos permitidos y no permitidos.
Horarios de los conciertos de Dua Lipa en CDMX
La información disponible en Ticketmaster indica que los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros comenzarán puntualmente a las 21:00 horas en cada una de las fechas programadas.
Posible setlist de Dua Lipa en CDMX
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
- New Rules
- Dance the Night
- Don’t Start Now
- Houdini
¿Qué canciones de artistas mexicanos podría cantar Dua Lipa?
Dua Lipa incluyó covers de artistas según el país que visita y todo apunta que en México no hará una excepción. La estrella británica no ha revelado los temas que interpretará hasta la presentación en vivo, por lo que resulta imposible saber qué canciones interpretará en México.
Sin embargo, sus fans mexicanos han sugerido algunos a través de redes sociales. Entre los temas destacan títulos como:
- Rosa pastel - Belanova
- Hasta la raíz - Natalia Lafourcade
- Sálvame- RBD -Anahí-
- Eres para mí - Julieta Venegas
- Eres - Café Tacvba
- Corre - Jesse & Joe
- El triste - José José
- Querida - Juan Gabriel
- Como la flor - Selena Quintanilla
- La Llorona - Chabela Vargas
- Ahora te puedes marchar - Luis Miguel
- Ni una sola palabra - Paulina Rubio
- La maldita primavera - Yuri
- Basta ya - Jenni Rivera
- Amigos no por favor - Yuridia
Objetos permitidos y no permitidos en el Estadio GNP Seguros
Objetos permitidos
La lista de objetos que se podrán ingresar al Estadio GNP Seguros durante los conciertos de Dua Lipa incluye:
- Lentes de sol
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Toallas y tampones (pieza individual encapsulada)
- Medicamentos con receta médica
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Maquillaje en polvo
- Sombreros y gorras
- Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml
- Cámaras no profesionales (incluye instantáneas y desechables)
- Banderas sin asta, con un máximo de 1 metro de largo
- Bloqueadores solares en envases de hasta 100 ml
- Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)
- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm
- Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)
- Cangureras que no excedan 11x16 cm
Objetos no permitidos
Queda restringido el ingreso de los siguientes objetos:
- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
- Equipos profesionales de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (como bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)
- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos)
- Ropa, disfraces o artículos personales que bloqueen la visión de otras personas
- Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores
- Comida o bebidas
- Paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Armas
- Aerosoles
- Drones
- Cadenas largas o joyería con picos