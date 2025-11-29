Dua Lipa en México: setlist, posibles covers, horarios y todo sobre sus conciertos en el Estadio GNP

(Imagen por Prensa DF)

Dua Lipa eligió la Ciudad de México para cerrar su gira mundial Radical Optimism Tour.

La estrella británica ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre.

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre las presentaciones de la afamada cantante, desde los horarios hasta los objetos permitidos y no permitidos.

Horarios de los conciertos de Dua Lipa en CDMX

La información disponible en Ticketmaster indica que los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros comenzarán puntualmente a las 21:00 horas en cada una de las fechas programadas.

Posible setlist de Dua Lipa en CDMX

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

(Imagen por Prensa DF)

¿Qué canciones de artistas mexicanos podría cantar Dua Lipa?

Dua Lipa incluyó covers de artistas según el país que visita y todo apunta que en México no hará una excepción. La estrella británica no ha revelado los temas que interpretará hasta la presentación en vivo, por lo que resulta imposible saber qué canciones interpretará en México.

Sin embargo, sus fans mexicanos han sugerido algunos a través de redes sociales. Entre los temas destacan títulos como:

Rosa pastel - Belanova

Hasta la raíz - Natalia Lafourcade

Sálvame- RBD -Anahí-

Eres para mí - Julieta Venegas

Eres - Café Tacvba

Corre - Jesse & Joe

El triste - José José

Querida - Juan Gabriel

Como la flor - Selena Quintanilla

La Llorona - Chabela Vargas

Ahora te puedes marchar - Luis Miguel

Ni una sola palabra - Paulina Rubio

La maldita primavera - Yuri

Basta ya - Jenni Rivera

Amigos no por favor - Yuridia

Universal+ estrena el especial musical 'An Evening with Dua Lipa' grabado en el Royal Albert Hall de Londres el 1 de noviembre (Universal+)

Objetos permitidos y no permitidos en el Estadio GNP Seguros

Objetos permitidos

La lista de objetos que se podrán ingresar al Estadio GNP Seguros durante los conciertos de Dua Lipa incluye:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual encapsulada)

Medicamentos con receta médica

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros y gorras

Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml

Cámaras no profesionales (incluye instantáneas y desechables)

Banderas sin asta, con un máximo de 1 metro de largo

Bloqueadores solares en envases de hasta 100 ml

Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)

Cangureras que no excedan 11x16 cm

Objetos no permitidos

Queda restringido el ingreso de los siguientes objetos:

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipos profesionales de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (como bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)

Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos)

Ropa, disfraces o artículos personales que bloqueen la visión de otras personas

Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores

Comida o bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas o joyería con picos