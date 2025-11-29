Acusan a sacerdote de Piedras Negras, Coahuila, de presunto abuso sexual contra menores

Los hechos ocurrieron en el año 2017. (Imagen ilustrativa Infobae)

Luis Efraín “N”, sacerdote que pertenecía a la Diócesis de Piedras Negras en Coahuila, fue denunciado por presunto abuso sexual contra menores de edad por hechos ocurridos en el año 2007, es decir, hace 18 años.

La Diócesis confirmó el proceso y detalló que recibieron una denuncia por este hecho desde mayo de 2025, con lo que activaron los protocolos correspondientes y notificaron a las autoridades civiles para darle acompañamiento a las víctimas.

“El sacerdote Luis Efraín ”N" ha recibido las medidas cautelares correspondientes por parte de su actual obispo, Mons. Jaime Tamayo, de la Diócesis de Laredo, Texas, a quien se notificó inmediatamente después de recibida la denuncia”, detalló a través de un comunicado.

De acuerdo con El Siglo de Torreón, el sacerdote fue denunciado por hechos ocurridos cuando estaba a cargo de la iglesia San Antonio de Padua, donde la víctima formaba parte de un grupo de catequistas.

ARCHIVO - La silueta de un crucifijo puede apreciarse frente a un vitral dentro de un templo católico, el 1 de diciembre de 2012, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert, archivo)

Aunque el caso se hizo público hasta este año, algunos reportes señalan que existirían más víctimas de abuso sexual, presuntamente cometido por el sacerdote.

Reportes indican que Luis Efraín “N”, luego de encargarse de la iglesia de Piedras Negras, fue removido a otra congregación hasta ser finalmente instalado en una de Texas, Estados Unidos, donde se notificó a la Diócesis encargada de la denuncia en su contra.

Fiscalía del Estado confirma denuncia por abuso sexual

El coordinador de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que recibieron una denuncia por abuso sexual en agravio de una menor de edad, cuya identidad se encuentra bajo resguardo.

Fiscalía General del estado de Coahuila. (Foto: archivo)

Además, detalló que hasta el momento solo cuentan con un proceso abierto en su contra, sin embargo, en caso de que existan más víctimas, serán integradas las denuncias correspondientes a la carpeta para ampliar la investigación y determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Diócesis se compromete a fortalecer protocolos de protección

Tras los hechos, la Diócesis de Piedras Negras aseguró que mantienen su compromiso para fortalecer los protocolos de protección de menores de edad en los espacios e instalaciones eclesiales a fin de evitar la posible comisión de delitos.

“Reforzamos nuestro compromiso de fortalecer los protocolos de protección de menores en todos los espacios e instalaciones eclesiales, para evitar que hechos tan dolorosos e inaceptables puedan repetirse y para garantizar un entorno seguro para menores y personas vulnerables”, detalló.

Foto: Diócesis de Piedras Negras

Además, reiteró de la Diócesis de mantiene abierta para recibir cualquier denuncia con la certeza de que tendrán un proceso confidencial.

“Asimismo, reiteramos que la Diócesis de Piedras Negras mantiene abiertos de manera permanente sus canales para recibir cualquier denuncia. Los invitamos a acercarse con la confianza, la certeza de un proceso respetuoso y confidencial, en coherencia con nuestro compromiso firme con la verdad, la justicia y la erradicación de estos delitos”, afirmó.