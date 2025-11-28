México

Tras salida de Gertz Manero, Adán Augusto López pone fecha para iniciar revisión de perfiles a ocupar la FGR

El Senado de la República aceptó la renuncia del ahora exfiscal, por lo que ya se preparan para el proceso de selección del nuevo titular

Guardar
El senador Adán Augusto López
El senador Adán Augusto López puso fecha para iniciar la revisión de perfiles de candidatos a la titularidad de la FGR.(CUARTOSCURO)

La salida del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, este jueves 21 de noviembre de 2025, motivó una serie de acciones inmediatas en el Senado de la República, desde la emisión de la convocatoria como la decisión de establecer un rumbo para nombrar al nuevo titular de la institución.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, explicó que ya existe una ruta definida para analizar los perfiles de quienes aspiran al cargo, cumpliendo así con el marco legal correspondiente.

Senador de Morena establece fecha para revisión de perfiles a la FGR

Según detalló López Hernández, tras la aprobación en sesión plenaria de la convocatoria correspondiente, el registro para aspirantes se abrirá desde las 13:00 horas del sábado y concluirá el domingo a la misma hora. “Para que todos quienes tengan interés en participar y reúnan los requisitos lo hagan”, expresó el legislador.

La primera etapa de revisión comenzará el lunes, cuando la Jucopo evalúe los perfiles recibidos. El objetivo es construir un listado que contenga al menos 10 postulantes, con un equilibrio de género: cinco hombres y cinco mujeres. Esta lista será presentada el martes ante la propia Jucopo antes de ser enviada al Pleno para su votación.

Una vez aprobado el listado en el Pleno, López Hernández explicó que será remitido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Ella a su vez, en tiempo y forma, nos envíe una terna”, puntualizó el senador, explicando el procedimiento posterior para la designación del nuevo titular de la FGR.

Adán Augusto López desestima “presiones” para que el exfiscal dejara el cargo

Exfiscal envió carta al Senado
Exfiscal envió carta al Senado de la República donde asegura que será "Embajador de México".

Respecto a las circunstancias de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el presidente de la Junta confirmó que la carta oficial se recibió en el transcurso de la tarde y fue sometida de inmediato a discusión y votación, conforme a la obligación legal del Senado.

En torno a los rumores sobre una supuesta presión para propiciar la salida del fiscal, López Hernández señaló: “Esa versión es de algunos medios que echan a volar su imaginación”, y recalcó la trayectoria y honestidad de Gertz Manero, calificándolo como un “mexicano de excepción”.

Morena y aliados vieron “causa grave” en decisión de Gertz Manero

El legislador sostuvo que la decisión del fiscal obedece a una “causa grave”, ya que abandonar un cargo de alta responsabilidad en un organismo autónomo implica una razón de peso. Además, rechazó que haya incomodidad dentro de la Cuarta Transformación ante las investigaciones encabezadas por Gertz Manero, afirmando que “hay otros que se dan golpes de pecho y que son los que tienen indagatorias”.

Finalmente, subrayó que el Senado cumplirá el proceso legal para definir quién será el nuevo fiscal general, y que si la terna no se resuelve durante el periodo ordinario, la Comisión Permanente tiene la facultad legal de intervenir. Hasta la designación, la función recae en la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

Temas Relacionados

Política MexicanaGertz ManeroAdán Augusto LópezFGRSenado de la Repúblicamexico-noticias

Más Noticias

Estos son los 3 alimentos dulces que te pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Mejorar nuestro aspecto es posible con una buena alimentación

Estos son los 3 alimentos

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre: retiran tren del servicio de la Línea A para revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

La Máquina y el Rebaño se verán las caras el fin de semana en busca de su pase a las Semifinales del Apertura} 2025

Chivas y Cruz Azul empatan

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La ex integrante de JNS enfrenta cuestionamientos tras una reseña viral en TikTok que puso en duda la calidad y el servicio de su local en Ciudad de México

Karla Díaz responde a las

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves en el reality show

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz responde a las

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul empatan

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas