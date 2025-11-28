México

Silvia Pinal en “Las mariposas disecadas”, la interpretación más perturbadora de su filmografía

La filmografía de Silvia Pinal está marcada por interpretaciones que dejaron huella en la historia del cine mexicano

Guardar
La filmografía de Silvia Pinal
La filmografía de Silvia Pinal está marcada por interpretaciones que dejaron huella en la historia del cine mexicano. (Foto: Oliver Terrones, Fb)

La filmografía de Silvia Pinal abarca múltiples géneros y épocas, pero en “Las mariposas disecadas” la actriz entrega una de sus actuaciones más complejas dentro del thriller mexicano. Estrenada en 1978 y dirigida por Sergio Véjar, se distingue por su incursión en géneros poco habituales durante el auge del cine de oro mexicano.

En la cinta, Pinal interpreta a Julia, una escritora de personalidad excéntrica, que vive en una antigua casona en aparente soledad. Solo mantiene contacto con Gloria, su colaboradora, y con un pequeño canario llamado Plinio, que permanece encerrado en una jaula. La trama gira en torno a la obsesión de Julia por la juventud y la belleza, elementos que terminan desencadenando una serie de hechos oscuros.

La historia se intensifica cuando un grupo de niños aparece en la vida de Julia. Uno de ellos, Olak, se convierte en objeto de una fijación. La fascinación de la protagonista por el pequeño invita a establecer paralelos con episodios del pasado, mostrados a través de recuerdos de su relación con Jorge, un hombre más joven por el que Julia sintió una devoción enfermiza.

En este filme, la actriz
En este filme, la actriz entrega una de sus actuaciones más complejas dentro del thriller mexicano. (X @SilviaPinalFan)

El filme profundiza en parafilias como la necrofilia y la pedofilia, retratando el progresivo desarraigo de la realidad de Julia. El elenco estuvo integrado por: Ricardo Noriega, Ada Carrasco, Humberto Elizondo, Gonzalo Vega y Andrés León Becker.

Cabe señalar que antes de esta cinta, Pinal ya era reconocida por su colaboración con Luis Buñuel en títulos como “Viridiana” y “El ángel exterminador”. Su versatilidad la llevó a compartir pantalla con figuras como Anthony Quinn y Burt Reynolds, y a consolidarse como una referencia para el público a través del programa “Mujer, casos de la vida real”.

El fallecimiento de Silvia Pinal en 2024

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 tras enfrentar una infección en las vías urinarias y un colapso pulmonar mientras permanecía internada en Médica Sur.

Silvia Pinal fue ampliamente
Silvia Pinal fue ampliamente reconocida por su colaboración con Luis Buñuel en títulos como “Viridiana” y “El ángel exterminador”. (Foto:@Rdollamas)

Durante sus últimos días, la actriz estuvo acompañada por su familia, entre quienes se encontraban Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Luis Enrique Guzmán y Camila Valero, quienes se congregaron en el hospital conforme avanzaba la situación. Previamente, se había comunicado que recibía cuidados paliativos y le fue administrado el sacramento de los santos óleos.

La carrera de Silvia Pinal incluyó el teatro de comedia musical e incluso una etapa como senadora en el Congreso de la Unión. Nació el 12 de septiembre de 1931 en Heroica Guaymas, Sonora.

Temas Relacionados

Silvia PinalLas Mariposas Disecadascine de oro mexicanomexico-entretenimiento

Más Noticias

Fuego en La Más Draga: concursantes explotan tras el regreso de drag eliminada

En el reciente episodio, el jurado decidió que Nayla Downs podía regresar a la competencia, lo que generó el descontento de algunas de sus compañeras

Fuego en La Más Draga:

Quién posee el retrato de Diego Rivera a Silvia Pinal tras un año de su muerte

La pieza es considerada una de las obras más valiosas de la herencia artística nacional

Quién posee el retrato de

Raúl Rocha reaparece en medio del escándalo por su presunta red criminal

El empresario mexicano, copropietario de Miss Universo, es señalado de delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol

Raúl Rocha reaparece en medio

Padre de joven desaparecido convoca bloqueo en autopista México-Querétaro: “Tengo 15 días sin ver a mi hijo”

El padre de Jeshua Cisneros señaló inconsistencias por parte de las autoridades ante la búsqueda de su familiar

Padre de joven desaparecido convoca

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Quién posee el retrato de

Quién posee el retrato de Diego Rivera a Silvia Pinal tras un año de su muerte

Raúl Rocha reaparece en medio del escándalo por su presunta red criminal

Ángela Aguilar presume atuendo coordinado con Christian Nodal en su cena de Acción de Gracias

Dalia Inés respalda a su sobrina Ángela Aguilar: “Se enamoró de un hombre valioso”

Reestrenarán en cines de México ‘El Grinch’ para festejar su 25 aniversario: fecha oficial en que llegará nuevamente a la pantalla grande

DEPORTES

La IA predice el desenlace

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”