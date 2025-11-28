Silvia Pinal en “Las mariposas disecadas”, la interpretación más perturbadora de su filmografía

La filmografía de Silvia Pinal está marcada por interpretaciones que dejaron huella en la historia del cine mexicano. (Foto: Oliver Terrones, Fb)

La filmografía de Silvia Pinal abarca múltiples géneros y épocas, pero en “Las mariposas disecadas” la actriz entrega una de sus actuaciones más complejas dentro del thriller mexicano. Estrenada en 1978 y dirigida por Sergio Véjar, se distingue por su incursión en géneros poco habituales durante el auge del cine de oro mexicano.

En la cinta, Pinal interpreta a Julia, una escritora de personalidad excéntrica, que vive en una antigua casona en aparente soledad. Solo mantiene contacto con Gloria, su colaboradora, y con un pequeño canario llamado Plinio, que permanece encerrado en una jaula. La trama gira en torno a la obsesión de Julia por la juventud y la belleza, elementos que terminan desencadenando una serie de hechos oscuros.

La historia se intensifica cuando un grupo de niños aparece en la vida de Julia. Uno de ellos, Olak, se convierte en objeto de una fijación. La fascinación de la protagonista por el pequeño invita a establecer paralelos con episodios del pasado, mostrados a través de recuerdos de su relación con Jorge, un hombre más joven por el que Julia sintió una devoción enfermiza.

El filme profundiza en parafilias como la necrofilia y la pedofilia, retratando el progresivo desarraigo de la realidad de Julia. El elenco estuvo integrado por: Ricardo Noriega, Ada Carrasco, Humberto Elizondo, Gonzalo Vega y Andrés León Becker.

Cabe señalar que antes de esta cinta, Pinal ya era reconocida por su colaboración con Luis Buñuel en títulos como “Viridiana” y “El ángel exterminador”. Su versatilidad la llevó a compartir pantalla con figuras como Anthony Quinn y Burt Reynolds, y a consolidarse como una referencia para el público a través del programa “Mujer, casos de la vida real”.

El fallecimiento de Silvia Pinal en 2024

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 tras enfrentar una infección en las vías urinarias y un colapso pulmonar mientras permanecía internada en Médica Sur.

Durante sus últimos días, la actriz estuvo acompañada por su familia, entre quienes se encontraban Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Luis Enrique Guzmán y Camila Valero, quienes se congregaron en el hospital conforme avanzaba la situación. Previamente, se había comunicado que recibía cuidados paliativos y le fue administrado el sacramento de los santos óleos.

La carrera de Silvia Pinal incluyó el teatro de comedia musical e incluso una etapa como senadora en el Congreso de la Unión. Nació el 12 de septiembre de 1931 en Heroica Guaymas, Sonora.