México

Sheinbaum confirma que Juan Ramón de la Fuente dejará temporalmente la SRE por intervención quirúrgica

La presidenta reconoció la labor del canciller e indicó que lo sustituirá temporalmente por Roberto Velasco Álvarez

Guardar
La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observa mientras el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México, el 21 de enero de 2025. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Juan Ramón de la Fuente se separará temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud, luego de que ayer se difundió que el canciller pidió licencia para ello.

En su cuenta de X, la mandataria detalló que De la Fuente se someterá a una intervención quirúrgica, resaltando que acordó con el retomar su cargo después de las semanas requeridas para su recuperación.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores”, escribió en la red social.

En la misma publicación, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de Juan Ramón de la Fuente como canciller y le deseó pronta recuperación.

De igual forma, anunció que el funcionario federal será sustituido temporalmente por Roberto Velasco Álvarez, actual subsecretario para América del Norte.

“Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”, concluyó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumJuan Ramón de la FuenteSREmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena la canción póstuma de la Diva de la Banda

En diciembre se cumplirán 13 años del lamentable deceso de la “Gran Señora”

Jenni Rivera regresa este 2025:

Profesiones saturadas y mal pagadas: las licenciaturas que perderán valor en el futuro en México, según el IMCO

Carreras tradicionales con alta matrícula hoy tendrán baja demanda laboral en el futuro, mientras las áreas tecnológicas seguirán creciendo

Profesiones saturadas y mal pagadas:

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 28 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Equipo campeón de la Fórmula 1 estaría interesado en adquirir a este club de la Liga MX

Un gigante del automovilismo mundial podría irrumpir en el futbol mexicano

Equipo campeón de la Fórmula

Herencia de Silvia Pinal: la millonaria cantidad que recibió cada uno de sus hijos

Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel ya recibieron su parte mientras que los “jaloneos” familiares por la sucesión continúan

Herencia de Silvia Pinal: la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Jenni Rivera regresa este 2025:

Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena el álbum póstumo de la Diva de la Banda

Herencia de Silvia Pinal: la millonaria cantidad que recibió cada uno de sus hijos

Alejandra Guzmán comparte conmovedor mensaje en memoria de Silvia Pinal por su primer aniversario luctuoso

¿No pudiste ir a El Cascanueces en Bellas Artes? Aquí la guía definitiva para no perdértelo en Auditorio Nacional

Andrea Escalona sufre bochornoso accidente en plena transmisión en vivo de “Hoy”

DEPORTES

David Faitelson cuestiona a Gabriela

David Faitelson cuestiona a Gabriela Cuevas por vincular el sismo del 85 con los problemas de baches en CDMX

Equipo campeón de la Fórmula 1 estaría interesado en adquirir a este club de la Liga MX

Hijo de José Ramón Fernández debutará en Televisa con nuevo podcast teniendo a Christian Martinoli como invitado

Chivas presenta alineación al estilo Dragon Ball Z y la afición enloquece en el Akron

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul