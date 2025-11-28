Sheinbaum confirma que Juan Ramón de la Fuente dejará temporalmente la SRE por intervención quirúrgica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observa mientras el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México, el 21 de enero de 2025. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Juan Ramón de la Fuente se separará temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud, luego de que ayer se difundió que el canciller pidió licencia para ello.

En su cuenta de X, la mandataria detalló que De la Fuente se someterá a una intervención quirúrgica, resaltando que acordó con el retomar su cargo después de las semanas requeridas para su recuperación.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores”, escribió en la red social.

En la misma publicación, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de Juan Ramón de la Fuente como canciller y le deseó pronta recuperación.

De igual forma, anunció que el funcionario federal será sustituido temporalmente por Roberto Velasco Álvarez, actual subsecretario para América del Norte.

“Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”, concluyó.