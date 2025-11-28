Sheinbaum adelanta que hay avances en ley de 40 horas, alista aumento a salario mínimo

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal ha logrado avances significativos en la negociación para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, una de las reformas más esperadas del ámbito laboral.

Durante la mañanera del pueblo, la mandataria confirmó que ya se está llegando a un consenso entre los sectores involucrados y que la propuesta podría presentarse formalmente antes de que concluya el año.

“Ya pronto vamos a informar el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas, ya estamos llegando a un acuerdo”, declaró la presidenta y destacó que su administración ha priorizado el diálogo con el sector empresarial y las representaciones de trabajadores para sacar adelante esta reforma.

Sheinbaum recordó que el objetivo es lograr que la iniciativa avance bajo un esquema de acuerdos amplios, similar al método utilizado en reformas como la del outsourcing y la reforma de pensiones, ambas concretadas durante el sexenio anterior.

Explicó que la iniciativa aún no se presenta ante el Congreso porque se busca que todos los actores involucrados estén alineados, lo cual considera indispensable para garantizar su aprobación y correcta implementación.

Reducción de jornada podría aprobarse en 2026

La presidenta explicó que, aunque su propuesta se dará a conocer este mismo año, su aprobación podría concretarse hasta el próximo periodo legislativo. Durante la mañanera del 24 de noviembre, Sheinbaum ya había señalado que la reforma laboral podría quedar lista en 2026, una vez que sea discutida y votada por las y los legisladores.

“Queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla ya hasta la sesión del próximo, pero queremos que se haga público este año el acuerdo”, reiteró, subrayando que la implementación sería gradual y con base en criterios que no afecten la operación de las empresas.

Aumento al salario mínimo 2026 “va muy bien”

En paralelo a la reducción de la jornada, la presidenta adelantó que el aumento al salario mínimo para 2026 está prácticamente definido. Señaló que la negociación “va muy bien” y que en los próximos días se dará a conocer el porcentaje de incremento, el cual también se construye a través del consenso entre sector empresarial, trabajadores y el gobierno federal.

Sheinbaum insistió en que mantener acuerdos colectivos ha permitido que las reformas laborales avancen sin confrontaciones y con el respaldo plural de distintos sectores productivos. Añadió que el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, continúa encabezando las mesas de diálogo para afinar los últimos detalles.

Con ambas medidas —la jornada de 40 horas y el aumento al salario mínimo— el Gobierno de México busca consolidar una política laboral orientada al bienestar, la mejora de las condiciones laborales y la recuperación del poder adquisitivo de las familias.