Prohibición de vapeadores y Ley de Aguas, prioridades para diputados antes del 15 de diciembre

El periodo ordinario de sesiones concluye el próximo 15 de diciembre.

La próxima semana, la Cámara de Diputados se prepara para desahogar la agenda legislativa antes del 15 de diciembre, aseguró Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Monreal Ávila detalló que el calendario contempla al menos tres sesiones semanales, con la opción de sumar una cuarta para abordar los temas pendientes.

Entre los asuntos prioritarios que se discutirán, Monreal Ávila destacó la inminente revisión de la Ley General de Salud, enfocada principalmente en la regulación de los vapeadores.

El legislador señaló que persisten intensas presiones de los cabilderos que buscan frenar la prohibición de los cigarrillos electrónicos y productos similares, pero instó a sus colegas a resistir tales influencias.

“Hay mucha presión para los legisladores, y los conmino y exhorto a que resistan porque es una ley en beneficio de la salud”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de anteponer el interés público y la salud de la población frente a los intereses particulares.

Ley de aguas, otra prioridad para la Cámara de Diputados

Otro de los ejes centrales de la agenda será la discusión de la Ley de Aguas, que, según Monreal Ávila, deberá ser procesada la próxima semana para su posterior envío al Senado.

El diputado explicó que tanto la Ley General de Aguas como la Ley de Aguas Nacionales serán objeto de modificaciones, con el objetivo de atender las inquietudes de los productores y garantizar que no se vulneren los derechos de los pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros.

“La intención no es afectar derechos a propiedades pequeñas, ni tampoco es castigar a ejidatarios y comuneros en sus derechos sobre el agua, sino más bien sí evitar el acaparamiento, sí evitar el uso indebido del agua y sí poner orden en las concesiones, que realmente en el país es muy irregular”.

Pipa de agua de Operagua hace reparto del vital líquido (Gob. Cuautitlán Izcalli)

El legislador detalló que el dictamen sobre el agua podría liberarse en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en las próximas horas, aunque se respetarán los cinco días que marca el reglamento para su aprobación antes de iniciar la discusión en el Pleno.

Entre las demandas de los campesinos, Monreal Ávila mencionó la necesidad de que el volumen de agua asignado a las pequeñas propiedades no se reduzca y que, en caso de transmisión o venta, el pozo y el agua permanezcan vinculados a la tierra.

Además, se busca agilizar los trámites de regularización para quienes se encuentran en situación irregular y facilitar el acceso a créditos para el sector agrícola.

El diputado también abordó la preocupación de los productores respecto a que el agua destinada al uso agrícola no sea desviada hacia fines industriales, así como la importancia de que los títulos de concesión de agua estén ligados a la propiedad de la tierra y se respeten los volúmenes asignados. E

n este sentido, subrayó la relevancia de que los distritos de riego mantengan la autonomía para regular la distribución interna del recurso, sin la intervención de una autoridad independiente, y que se brinde certeza jurídica a los agricultores.

Monreal Ávila añadió que los ambientalistas han manifestado inquietud por el manejo del agua por parte de las mineras y el posible desecho de recursos hídricos.

En cuanto a la tipificación de delitos hídricos, el legislador señaló que se busca graduar las sanciones y evitar la criminalización de prácticas necesarias para los productores, como el traslado de agua en pipas para el riego de agostaderos.