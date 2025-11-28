Pasajera ofende a chofer en Querétaro tras negarse a cambiar la ruta para recoger a otra persona: video se vuelve viral

La confrontación rápidamente se volvió viral, luego de que el conductor se negara a cumplir una petición fuera del trayecto contratado. (Captura de pantalla)

Un conductor de aplicación en Querétaro, conocido en TikTok como “Didiando”, difundió un video que rápidamente se volvió tendencia luego de mostrar la acalorada discusión que tuvo con una pasajera que intentó modificar la ruta del viaje sin pagar el costo adicional marcado por la plataforma.

El conflicto ocurrió cuando la mujer solicitó desviarse hacia la zona de Bolaños para recoger a una amiga, aunque el destino fijado desde un inicio era La Pradera, en el municipio de El Marqués.

La discusión aumentó de tono luego de que el conductor insistiera en seguir únicamente el camino marcado por la plataforma. (Captura de pantalla)

En la grabación se escucha cómo la pasajera le pide al conductor agregar el desvío, argumentando que “es rápido” y que “está cerca”. Sin embargo, el chofer revisó la aplicación y notó que no había ninguna parada añadida, por lo que le pidió que la agregara. En ese momento, la mujer se quejó porque el precio saltaba de 120 a 180 pesos. Pese a ello, insistió en que solo le daría “20 pesos más” si aceptaba llevarla sin cambiar el viaje.

La situación se volvió viral cuando el conductor explicó que no podía modificar el viaje sin registrarlo en la aplicación. (Captura de pantalla)

El conductor, visiblemente incómodo, le explicó que la app prohíbe desviarse sin autorización, ya que esto puede derivar en sanciones e incluso en el bloqueo de su cuenta. Además, señaló que no podía ajustar el costo por su cuenta y que el precio elevado se debía a la tarifa de fin de semana. La pasajera, molesta, continuó presionando hasta que finalmente pidió bajarse del automóvil.

La situación escaló cuando el conductor, cansado de los reclamos, le soltó un contundente: “¡Cállese!”, lo que provocó que la mujer lo insultara llamándolo “taxista mugroso”. El video concluye con ambos intercambiando descalificaciones mientras el conductor la deja bajar en una zona segura.

La publicación generó miles de comentarios, muchos de ellos apoyando la postura del chofer. Entre las reacciones más destacadas se leyeron: “Amé el ‘cállese’ del chofer”, “México está tan acostumbrado a hacer lo que quiere que cuando alguien sigue las reglas se enojan”, “Con 20 pesos más, oilaaaa… che vieja jodida” y “Ella piensa que le hacen un favor, no entiende que es un servicio con reglas”.

El video sigue acumulando reproducciones mientras se alimenta el debate sobre el trato entre usuarios y conductores en las apps de movilidad.