Movimiento Ciudadano votó en contra la propuesta de renuncia de Gertz Manero por no haber “causa grave”

Durante la discusión en el Senado de la República, el legislador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que su fracción parlamentaria votaría en contra respecto a la renuncia del fiscal Gertz Manero, debido a que desde su posicionamiento no hay una “causa grave” para admitir la remoción del cargo.

El legislador emecista consideró importante la discusión sobre el dictamen, por lo que aceptaron debatir el tema, aseguró que su partido “seguirá haciendo votos para que la FGR tenga todos los instrumentos para hacer su trabajo... Y quien encabece esa posición tenga todas las credenciales”.

Resaltando el Estado de Derecho y el marco normativo, el senador invocó lo siguiente: “La renuncia de la persona titular de la FGR será sometida para su aceptación y aprobación en el Senado de la República”. Señaló que este trámite “solo procederá por causa grave”.

Clemente Castañeda recordó que “no cualquier razón es aceptable en automático, tiene que haber una evidente razón para que el Senado acepte el trámite”.

