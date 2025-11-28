Ley de Aguas: dictamen se liberará esta semana, prevé Cámara de Diputados

Dictamen de la Ley General de Aguas podría quedar listo esta semana. (Cámara de Diputados)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el dictamen de la nueva Ley General de Aguas —junto con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales— podría quedar listo entre hoy y mañana, después de una semana de encuentros adicionales con organizaciones campesinas y productivas.

Aunque inicialmente se había previsto cerrar el proceso el lunes o martes, la bancada decidió extender el periodo de revisión para integrar más observaciones y evitar que el análisis quedara incompleto.

El legislador recordó que el reglamento establece un lapso de cinco días entre la aprobación en comisiones y su discusión en el pleno; por ello, la votación se llevaría a cabo la próxima semana.

Monreal aclaró que la prórroga no significa un retroceso, sino un esfuerzo para que el dictamen llegue con mayor solidez al debate legislativo.

Inquietudes del sector agrícola marcan el rumbo de las modificaciones

Durante las reuniones sostenidas desde el lunes, productores de nueve estados expusieron preocupaciones sobre posibles afectaciones a su actividad.

Entre los temas más mencionados se encuentran el respeto al volumen de agua concesionado, la permanencia del vínculo tierra–agua en procesos de transmisión de propiedad y la claridad en la regulación de distritos de riego.

Campesinos y comuneros han señalado que la iniciativa original generaba incertidumbre sobre la herencia de tierras con derechos hídricos asociados, así como sobre eventuales reducciones de volumen.

Las modificaciones atenderán inquietudes sobre la herencia de tierras con derechos hídricos y la regulación de distritos de riego. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Otros asistentes solicitaron que no se centralicen trámites que actualmente dependen de organizaciones de riego, y expresaron dudas sobre la transición del uso agrícola al industrial en algunas regiones.

A su vez, organizaciones ambientalistas advirtieron sobre riesgos de contaminación por parte de empresas extractivas, por lo que pidieron que la reforma incorpore disposiciones más estrictas contra descargas de agua contaminada.

Legisladores anticipan ajustes para evitar afectaciones al campo

Monreal confirmó que el grupo parlamentario de Morena prevé introducir modificaciones a la propuesta presidencial.

Aseguró que la intención de la reforma no es restringir derechos de ejidatarios ni pequeños propietarios, sino ordenar el uso del recurso y evitar prácticas de acaparamiento que se han detectado en distintos puntos del país.

El debate refleja la tensión entre la necesidad de orden en el uso del agua y la protección de los derechos del sector agrícola. Crédito: ARCHIVO /CUARTOSCURO

La mesa de trabajo encabezada por el diputado Gabriel García continúa evaluando la viabilidad de varias propuestas, entre ellas la graduación de sanciones relacionadas con “delitos hídricos”.

Productores han señalado que, con la redacción original, actividades básicas como trasladar agua dentro de la misma propiedad para el ganado podrían interpretarse como una infracción.

Movilizaciones en Zacatecas reavivan el debate nacional

En paralelo al proceso legislativo, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizaron una manifestación frente a la planta de Grupo Modelo en Calera, Zacatecas.

Con una línea de tractores, pidieron que antes de aprobar la reforma se realice un estudio hidrológico por región que permita conocer la disponibilidad real del recurso.

El binomio tierra–agua se mantiene como uno de los puntos más sensibles de la reforma. REUTERS/Edgar Chavez

Afirmaron que la iniciativa podría favorecer a grandes corporativos, mientras el sector agrícola enfrenta mayores restricciones.

Principales planteamientos de los productores

Respeto al volumen hídrico establecido en concesiones vigentes.

Preservación del binomio tierra–agua en herencias y transmisiones.

Revisión de la redacción sobre delitos hídricos para evitar criminalización.

Realización de estudios hidrológicos regionales previos a la aprobación.

Garantías para evitar privilegios a grandes empresas frente al sector agrícola.