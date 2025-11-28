México

Aerolíneas mexicanas registran afectaciones en vuelos por este motivo

El fabricante de aviones ha advertido que la falla podría “ corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”

La decisión afecta los vuelos
La decisión afecta los vuelos de Viva Aerobus y Volaris. Crédito: REUTERS/Daniel Becerril

Este viernes 28 de noviembre de 2025, aerolíneas mexicanas anticiparon interrupciones en ciertas rutas, consecuencia de la actualización de software que afectará a la familia Airbus A320 en todo el mundo.

La medida del fabricante deriva de un incidente, según describe en el comunicado emitido el día de hoy: “El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.

Respecto al problema identificado se advierte que ya trabajan en acciones inmediatas para atender el problema:

“Airbus ha trabajado proactivamente con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores medidas preventivas inmediatas mediante una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT) con el fin de implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota. Esta AOT se reflejará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)”.

Adelantó “que estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes”, tal como ya lo dieron a conocer Volaris y Viva Aerobus.

Volaris emitió postura en cuanto a la medida anunciada por Airbus

La aerolínea mexicana Volaris informó a través de un comunicado que debido a una Directiva de Aeronavegabilidad emitida por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), la cual obliga a las aerolíneas a llevar a cabo la actualización anunciada por Airbus, presentarán afectaciones en sus vuelos.

La mayoría de estas intervenciones se realizarán entre sábado y domingo. Como consecuencia, Volaris advirtió: “Lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas. Posteriormente, regresaremos a la normalidad operativa”.

La compañía pidió a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y facilitó la gestión de cambios sin costo a través de su página web, en la sección Mis Reservas, y por el canal de WhatsApp oficial.

Se indicó que cualquier novedad sobre vuelos y estado de las operaciones será comunicada por los canales digitales habituales.

Viva Aerobus mantendrá aeronaves en tierra de manera “temporal”

Viva Aerobus detalló que, como resultado de la orden de Airbus, algunas de sus aeronaves deberán dejar de volar de forma “temporal”. En un comunicado, la aerolínea precisó que “como medida precautoria se actualice el software de uno de los sistemas de nuestras aeronaves por lo que en un periodo breve tendrán que permanecer temporalmente en tierra”.

Todavía no existe un calendario definido para el regreso de los equipos afectados, aunque desde Viva Aerobus se confirmó que se trabaja de manera conjunta con las autoridades de aviación y con la propia fabricante europea para “mitigar los efectos de esta medida, y llevar a cabo las actualizaciones del software en el menor tiempo posible”.

La empresa reconoció la posibilidad de ajustes en ciertos vuelos y señaló que el procedimiento podría impactar algunos itinerarios.“estos cambios puedan generar repercusiones en algunos itinerarios”, aseguró la aerolínea al referirse a los potenciales inconvenientes que surjan para quienes ya cuentan con reservas o planes de viaje.

A fin de minimizar molestias, la compañía afirmó que mantendrá informados a los viajeros sobre los itinerarios afectados, ofrecerá opciones y alternativas en los planes de viaje.

Mientras continúe el proceso de actualización, la aerolínea exhortó a sus clientes a consultar su sitio web y estar pendientes de las comunicaciones enviadas a través de los canales oficiales. Además, recomendó atender posibles notificaciones recibidas a través de los datos de contacto proporcionados al momento de la reserva.

