Sheinbaum narró su encuentro con Salma Hayek, con quien platicó dos horas en Veracruz: “Me cayó re bien”

Claudia Sheinbaum y Salma Hayek protagonizan un encuentro en Veracruz que destaca el reconocimiento a la labor de la actriz en favor de los migrantes mexicanos (IG)

El reciente encuentro entre Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en Veracruz ha generado interés tanto en el ámbito político como en el cultural. La presidenta de México compartió en sus redes sociales una imagen junto a la reconocida actriz, acompañada del mensaje “Mujeres mexicanas”, y posteriormente ofreció detalles sobre la reunión durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Este acercamiento no solo evidenció la admiración mutua entre ambas figuras, sino que también abrió la puerta a conversaciones sobre el impulso a la industria cinematográfica nacional.

Salma Hayek se encuentra filmando en su tierra natal

Durante la conferencia del lunes 24 de noviembre, Sheinbaum relató cómo se produjo el encuentro con Hayek. Explicó que la actriz se encuentra en Veracruz filmando una nueva película y que la gobernadora del estado, Rocío Nahle, facilitó la presentación.

“Ella está filmando una película en Veracruz, ella ya se había reunido con Rocío y ella me dijo: ‘Oye, ¿la quieres conocer?’ y yo le dije: ‘Sí, claro que sí’. Estuvimos platicando casi dos horas”, afirmó la presidenta.

Salma Hayek recibe el reconocimiento de la presidenta por su campaña en Estados Unidos que visibiliza la contribución de los migrantes mexicanos a la economía estadounidense (IG)

Aunque Sheinbaum no reveló el título ni detalles específicos del proyecto cinematográfico, señaló que la actriz le compartió información confidencial sobre la producción, la cual prefirió mantener en reserva.

La mandataria federal se encontraba en tierras veracruzanas para inaugurar la nueva aduana automatizada de Veracruz, evento que coincidió con la visita de Salma Hayek al estado.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum no escatimó elogios hacia la actriz, destacando su trayectoria y su papel como embajadora cultural de México. “Qué mujer tan extraordinaria, me cayó rebién”, expresó la presidenta, subrayando la impresión positiva que le dejó la artista.

Uno de los temas centrales de la conversación entre ambas fue la necesidad de fortalecer la producción cinematográfica en México. Sheinbaum reveló que Hayek le propuso generar incentivos para atraer más rodajes nacionales e internacionales al país, una idea que ya le había planteado Claudia Curiel, secretaria de Cultura.

El encuentro entre Sheinbaum y Hayek coincide con la filmación de una nueva película de la actriz en Veracruz (Reuters)

“Una mujer muy echada para adelante, me cayó muy bien y, además, platicamos de algo que ya me había dicho Claudia Curiel, que es generar incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México. Me lo planteó ella y quedamos en platicar para que se promoviera”, relató la presidenta.

Salma Hayek propone incentivar la creación fílmica en México

Además, Sheinbaum reconoció la importancia de la industria cinematográfica como generadora de empleos en México y consideró relevante la propuesta de Hayek: “Ella planteaba que debería haber incentivos para promover la industria y me pareció muy importante”.

La presidenta también resaltó el profundo vínculo de Salma Hayek con México y, en particular, con su estado natal, Veracruz. La describió como “una mujer que quiere mucho a México y a su estado, Veracruz”.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, facilita la presentación entre la mandataria federal y la reconocida actriz mexicana (FB Rocio Nahle)

‘Frida’: un icono global en el arte impulsado por Salma Hayek

En su intervención, Sheinbaum recordó el impacto internacional de la película “Frida”, protagonizada por Hayek, que contribuyó a consolidar la figura de Frida Kahlo como un ícono global. “Extranjeros vienen a México a conocer, no a Diego Rivera, sino a Frida Kahlo. Esa película fue muy importante por esa razón”, afirmó la mandataria.

La película 'Frida', protagonizada por Salma Hayek, consolidó la figura de Frida Kahlo como ícono global y atrajo turismo internacional (Foto: Productora Lionsgate)

Respecto a la nueva producción en la que trabaja Hayek, Sheinbaum indicó que incluye escenas filmadas en Veracruz, lo que contribuirá a proyectar la imagen de México en el ámbito internacional.

Además, la presidenta agradeció a la actriz su labor en defensa de los mexicanos en el extranjero, aunque Hayek no ha emitido declaraciones públicas ni compartido imágenes sobre el encuentro.