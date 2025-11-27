México

Pensión Bienestar 2025: ¿Quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy 27 de noviembre?

Este jueves se realiza el último día de depósitos del calendario oficial del pago del bimestre noviembre-diciembre

Guardar
Este jueves se realiza el
Este jueves se realiza el último día de depósitos del calendario oficial del pago del bimestre noviembre-diciembre

La dispersión del último pago del año para la Pensión del Bienestar 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, llega hoy jueves 27 de noviembre a su cierre.

Tras casi un mes de depósitos escalonados por orden alfabético, hoy toca el turno a las últimas letras del calendario oficial, con lo cual millones de beneficiarios concluyen la recepción de su apoyo económico previo al cierre de año.

Si tu primer apellido comienza con W, X, Y o Z, este jueves es la fecha en la que se reflejará el depósito de la pensión directamente en tu Tarjeta del Bienestar.

¿Quiénes reciben hoy 27 de noviembre la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este jueves 27 de noviembre 2025 es el último día del calendario de depósitos, y corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con:

  • W
  • X
  • Y
  • Z
Este jueves se realiza el último día de depósitos del calendario oficial del pago del bimestre noviembre-diciembre. Crédito: X/@bancobienestarmx

Tras esta fecha, el viernes 28 de noviembre ya no habrá dispersión, ya que para entonces todos los beneficiarios, sin excepción, deben haber recibido su pago del bimestre noviembre-diciembre.

La entrega de esta pensión se realiza exclusivamente a través de la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios ni trámites adicionales, por lo que solo se recomienda consultar el saldo en la app del Banco del Bienestar, cajeros o comercios con terminal bancaria.

¿Cuánto reciben hoy los adultos mayores del Bienestar?

El monto correspondiente al último bimestre del año se mantiene igual que en el resto de 2025:

Adultos Mayores (65 años y más)

  • 6 mil 200 pesos bimestrales.

Además, de manera simultánea se realizan los depósitos de otros programas operados por Bienestar:

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

  • 3 mil pesos por bimestre.

Personas con Discapacidad

  • 3 mil 200 pesos bimestrales.

Apoyo a Madres Trabajadoras y Madres Solteras

  • mil 650 pesos o
  • 3 mil 720 pesos, dependiendo del tipo de apoyo.

Esta dispersión simultánea ha provocado una alta demanda en sucursales del Banco del Bienestar, con reportes de largas filas en diversos estados. Por ello se recomienda evitar acudir a ventanilla si no es estrictamente necesario.

La dispersión del último pago
La dispersión del último pago del año de la Pensión del Bienestar 2025 llega a su cierre este jueves 27 de noviembre, cuando las últimas letras del calendario oficial reciben el depósito del bimestre noviembre-diciembre, completando así el apoyo económico previo al cierre de año para millones de beneficiarios

Último pago de 2025: lo que viene para el programa

Con la conclusión del calendario de pagos este 27 de noviembre, la Secretaría de Bienestar da por finalizada la entrega de apoyos correspondiente al año 2025. Los beneficiarios deberán esperar al inicio de 2026 para la siguiente dispersión, la cual podría llegar con un incremento en el monto, aún por definirse conforme al ajuste inflacionario de cierre de año.

El programa mantiene su carácter universal y gratuito, disponible para todas las personas mexicanas de 65 años o más. No requiere intermediarios ni gestiones externas; el registro se realiza únicamente en operativos oficiales.

Este último depósito permitirá a millones de personas adultas mayores contar con un respaldo económico para cerrar el año con mayor tranquilidad, previo a la reanudación de los pagos en 2026.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión para el Bienestar de las Personas Adultas MayoresPensión para el Bienestar de las Personas con DiscapacidadApoyo a Madres Trabajadoras y Madres Solterascalendario de pagosmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos carreteros por transportistas y campesinos hoy 27 de noviembre: reportan cierre en Guanajuato| En vivo

Este jueves se registran bloqueos carreteros en diversas partes del país, como en días anteriores

Bloqueos carreteros por transportistas y

André Jardine asegura que “el tema arbitral fue una vergüenza” tras la ida ante Rayados

El técnico señaló que el duelo fue cerrado y con pocas oportunidades para ambos equipos, aunque destacó la contundencia de Monterrey

André Jardine asegura que “el

Festival navideño del café y chocolate en CDMX: cuándo y dónde ir al evento GRATIS para disfrutar en familia

La edición especial de este encuentro ofrece una agenda cultural, expositores y la esperada llegada de Santa Claus

Festival navideño del café y

Cuál es la planta comestible que limpia los riñones y fortalece los huesos o dientes por ser alta en minerales

Este quelite se reconoce por sus propiedades nutritivas y su historia dentro de la alimentación

Cuál es la planta comestible

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: quiénes son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU emitió alerta de seguridad

EEUU emitió alerta de seguridad para quienes circulen por esta carretera en Nuevo León

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Festival navideño del café y

Festival navideño del café y chocolate en CDMX: cuándo y dónde ir al evento GRATIS para disfrutar en familia

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Haz tu propio farolito navideño gratis en CDMX: cuándo, dónde y horario

Aislinn Derbez y sus hermanas reciben las cenizas de su madre Gabriela Michel

DEPORTES

Domenec Torrent: para Rayados “la

Domenec Torrent: para Rayados “la serie no se ha acabado” y anticipa un planteamiento ofensivo contra el América

André Jardine asegura que “el tema arbitral fue una vergüenza” tras la ida ante Rayados

Cuartos de final Liga MX 2025: cómo quedaron los partidos de ida de América, Toluca y Tigres

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse