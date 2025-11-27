México

Lupita Jones reacciona a la investigación contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

La reina de belleza, quien estuvo al frente de la sede mexicana del certamen por 30 años, publicó esto ante los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado que atraviesa el mexicano

Lupita Jones y lanza ácida
Lupita Jones y lanza ácida publicación ante señalamientos contra los dueños de Miss Universo. Fotos: (@missuniverse, Instagram) (CUARTOSCURO)

La tarde de hoy 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de las acciones de la empresa responsable de Miss Universo, es investigado por delitos relacionados a tráfico de armas y tráfico de combustible, esto después de que algunos periodistas y medios de comunicación revelaran horas antes que existía una carpeta en contra el magnate.

Ricardo Rocha Cantú no es el único protagonista de la polémica que rodea al certamen de belleza recientemente ganado por la mexicana Fátima Bosch, sino también la dueña del otro 50% de las acciones de la empresa: Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip. La tailandesa tiene una orden de arresto y no se conoce su paradero.

La respuesta de Lupita Jones ante la “caída” de los dueños de Miss Universo

Así reaccionó Lupita Jones a
Así reaccionó Lupita Jones a la controversia de los dueños de Miss Universe (Ig/lupjones)

Lupita Jones, quien estuvo al frente del certamen en México por 30 años hasta su repentina salida en 2023, subió una fotografía donde reaccionó a la “caída” de los dos empresarios. Pese a que la mexicana no escribió una sola palabra, la publicación habla por sí sola: en ella se ve a ambos magnates y sus respectivas acusaciones, además de un texto que dice “Miss Universo ha colapsado”. Además, Jones añadió a su publicación un tema musical que evoca a la ironía.

Recientemente, Lupita Jones aseguró que la empresaria se encuentra escondida en México: “Está escondida. Huyó de Tailandia y todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara”.

Las acusaciones contra Raúl Rocha Cantú y Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip

El presidente de la Organización
El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano Raúl Rocha Cantú asiste a una conferencia de prensa después del certamen de belleza en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Anne Jakkaphong tiene una orden de arresto emitida por el Tribunal Municipal del Sur de Bangkok, luego de que no se presentara a la audiencia en la que debía conocerse la sentencia por un presunto delito de fraude. Se sospecha que podría haber salido del país.

La acusación contra Jakkaphong y su compañía, JKN Global Group Public Company Limited, se centra en la presunta manipulación de información financiera para inducir al inversionista Raweewat Maschamadol a adquirir bonos por un valor de treinta millones de baht tailandeses entre 2022 y 2023.

De acuerdo con la investigación, la empresaria habría ocultado la verdadera situación económica de la empresa, lo que constituye el núcleo de la denuncia por fraude.

La notoriedad internacional de Anne Jakkaphong se consolidó en 2022, cuando se hizo con el control de la Organización Miss Universo, un movimiento que la posicionó en el centro de la atención mediática global.

A pesar de la crisis judicial, JKN mantuvo la mayoría accionaria de la franquicia hasta octubre de 2024. En ese mes, la compañía vendió el 50% de las acciones al grupo mexicano Legacy Holding, encabezado por Raúl Rocha Cantú.

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría
Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Por su parte, Raúl Rocha se encuentra en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta participación en delitos de delincuencia organizada, con énfasis en el tráfico de armas y de hidrocarburos.

La pesquisa, que ha cobrado notoriedad tras la reciente victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza, ha derivado en la emisión de órdenes de aprehensión contra trece personas, entre ellas una funcionaria cuya identidad permanece reservada y que ya fue detenida, según confirmó la FGR.

El caso adquirió visibilidad pública luego de que el periodista Carlos Loret de Mola difundiera en sus redes sociales que Raúl Rocha habría “huachicoleado combustible desde Guatemala” y “suministrado armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

Raúl Rocha habría alcanzado un acuerdo con las autoridades mexicanas el 19 de noviembre, pocos días después de que se emitiera la orden de aprehensión en su contra, lo que le permitiría colaborar como testigo protegido. No obstante, la FGR puntualizó que “la situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

Lupita Jones salió de Miss Universo por esta razón

Lupita Jones en Miss Universo.
Lupita Jones en Miss Universo. Foto: (Sash México)

En charla con Isabel Lascurain, lupita Jones reveló que la administración de Miss Universo la sacó “a la mala”, en un movimiento que consideró “muy corriente”.

Además, explicó que mucho tuvieron que ver las nuevas reglas que se estaban instaurando: “Eso fue de los temas que me empezaron a poner en la lupa para ser indeseable para la organización de Miss Universo, cuando empezaron a haber estos cambios, yo creo que fui la única que se atrevió a decir públicamente que no estaba de acuerdo (...) A partir de ahí me empezaron a poner en la mira de todo lo que yo hiciera o dijera”.

Sobre la llegada de Anne Jakrajutatip a Miss Universo, Lupita Jones dijo: “Le venden la empresa a una mujer trans de Tailandia y obviamente, ¿quién se va primero? Lupita Jones por andar de bocona, me quitan la licencia de México y todo”.

