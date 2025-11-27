México

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve personas muertas en accidente carretero

La lista de decesos incluye también a una persona que aún no ha sido identificada

La volcadura de autobús mantiene cerrada la carretera carretera Morelia–Pátzcuaro (@EsferaNoticiasA/X)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el accidente en la autopista Salamanca-León, en Guanajuato, ocurrido esta mañana dejó un saldo de nueve personas fallecidas y dos lesionadas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando una camioneta con 11 jornaleros, se dirigía a la cosecha de cebolla en el municipio de León.

Entre las víctimas mortales, se identificaron a cinco habitantes de la comunidad de Corrales: Luis N, Migueles N, Rubén N, Pedro N y Juan Diego N. Además, se registraron tres fallecidos provenientes de la comunidad de Pocitos: Efrén N, José N y Eliseo N.

La lista de decesos incluye también a una persona que aún no ha sido identificada.

En cuanto a los heridos, la Fiscalía detalló que José N, de Corrales, permanece hospitalizado, mientras que el segundo lesionado, cuya identidad no ha sido determinada, se encuentra en cirugía en este momento.

