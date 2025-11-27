Evita la cuesta de enero: 10 consejos clave para cuidar tus finanzas en diciembre

Hay que organizar un presupuesto para superar la cuesta de enero efectivamente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de compras navideñas ya comenzó y con ella llegan el aguinaldo, las fiestas, las reuniones familiares, los intercambios y los regalos. Sin embargo, este ambiente festivo también representa una tormenta perfecta para las finanzas personales, ya que el gasto sin control puede derivar en una difícil y prolongada “cuesta de enero”.

De acuerdo con cifras de la fintech Stori, el 62% de los tarjetahabientes en México planea utilizar su crédito durante estas fechas, aun cuando la mayoría de los trabajadores recibe su aguinaldo y bonificaciones hasta, por lo menos, el 20 de diciembre. Esto significa que muchos hogares comienzan a gastar antes de contar con todos sus ingresos extraordinarios.

“La mayoría de los hogares llega a fin de año con gran parte de su presupuesto ya comprometido. Entender la capacidad de pago, planear los gastos y usar el crédito con intención puede marcar la diferencia entre iniciar 2026 con estabilidad o con presión financiera”, señaló Mariana Villasuso, gerente senior de políticas públicas en Stori.

En la misma línea, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, advierte que diciembre es sinónimo de compras, regalos y gastos extraordinarios que, si se salen de control, se convierten rápidamente en estrés financiero. “La falta de planeación provoca que muchos hogares enfrenten enero con deudas, pagos acumulados y poco margen de maniobra”, subrayó.

Los datos respaldan esta advertencia. Según información de Statista, el gasto más elevado durante la temporada decembrina en México es la cena de Navidad. En cuanto a regalos, las principales compras se concentran en ropa y calzado, productos de belleza y cuidado personal, así como juguetes.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03ENERO2021.- Aspectos de billetes de diferentes denominaciones, durante el inicio de año siempre es recomendable manejar de forma responsable el dinero para poder atravesar la llamada cuesta de enero. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Ante este panorama, especialistas en educación financiera compartieron 10 consejos clave para evitar que la cuesta de enero golpee con fuerza:

Establece un presupuesto específico para diciembre. Define cuánto gastarás en regalos, cenas, viajes y eventos, y respétalo. Registra tus gastos planeados. Una lista detallada evita compras duplicadas y gastos innecesarios. Compara precios con anticipación. No todas las ofertas son reales; revisa varias tiendas antes de comprar. Utiliza la tarjeta solo para compras previstas. Si no estaba en tu lista, no debe cargarse al crédito. Modera el uso de la tarjeta. Recuerda que cuando pase la euforia de las fiestas, llegarán los estados de cuenta. Prioriza plazos cortos. Usa meses sin intereses solo cuando sea conveniente y evita financiarte a largo plazo. Evita los gastos impulsivos. El “me lo merezco” puede convertirse en deuda innecesaria. Conoce tu capacidad de pago real. Calcula cuánto puedes pagar sin afectar tu presupuesto de enero. Considera tus ingresos extra. Aguinaldo, caja de ahorro y gratificaciones deben equilibrarse con los gastos. Destina una parte al ahorro. Reservar dinero es clave para iniciar el año con estabilidad.

Los especialistas coinciden en que la educación financiera no significa privarse de los buenos momentos, sino disfrutar de las celebraciones con conciencia, planeación y control. Usar de forma responsable el crédito puede evitar que la alegría de diciembre se transforme en preocupación durante los primeros meses del año.

Aplicar estas recomendaciones no solo ayuda a sortear la cuesta de enero, sino que permite construir una relación más sana con el dinero y comenzar 2026 con mayor tranquilidad financiera.