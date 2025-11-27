México

Estos son los 6 posibles fraudes que te pueden hacer durante el Black Friday y el Cyber Monday

La policía cibernética de la CDMX emitió una alerta para que no caigas en estafas al realizar compras digitales durante estos eventos

Guardar
Estos eventos son utilizados por
Estos eventos son utilizados por los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió sobre el incremento de fraudes digitales que ocurren durante el Black Friday y el Cyber Monday, dos eventos globales que concentran alto volumen de transacciones electrónicas.

Mediante un informe la institución señaló que estos días presentan mayores riesgos por el crecimiento de campañas maliciosas que buscan explotar a consumidores y empresas.

El Black Friday se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el 1 de diciembre de este año.

De acuerdo con el organismo, tanto los dos eventos concentran un repunte en la creación de páginas falsas, engaños en mensajes y correos electrónicos, así como el uso de aplicaciones apócrifas y anuncios falsos en plataformas de redes sociales.

Sobre los posibles riesgos, la Policía Cibernética detalló que los criminales imitan sitios oficiales de marcas reconocidas para obtener contraseñas y datos financieros.

Estas son las 6 formas en que podrían cometerte fraude

De estas formas podrían cometerte
De estas formas podrían cometerte fraude. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades alertaron sobre las siguientes formas de fraude digital:

  1. Phishing: Consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones digitales simulando ser de comercios reconocidos. Su con objetivo es robar contraseñas, datos bancarios o información personal.
  2. Páginas web fraudulentas: Son sitios que copian el diseño y nombre de marcas legítimas para captar datos y pagos de los usuarios.
  3. Correos electrónicos y mensajes SMS con enlaces maliciosos: Mensajes que ofrecen cupones falsos, promociones irreales o avisos de entregas inexistentes utilizados para atraer víctimas a sitios inseguros.
  4. Anuncios engañosos en redes sociales: Este fraude utiliza publicidad que promete precios increíblemente bajos para recabar información financiera o engañar con productos inexistentes.
  5. Aplicaciones móviles apócrifas: Son apps digitales falsas que simulan ser de tiendas o servicios oficiales, y buscan obtener información personal o financiera.
  6. Malware durante picos de ventas en comercios: Este fraude está enfocado a pequeñas y medianas empresas, debido a que los atacantes introducen software malicioso o engañan a empleados mediante solicitudes falsas de transferencia.

Recomendaciones oficiales para evitar fraudes

Además de informar los tipos de fraudes comunes, la SCC realizó las siguientes recomendaciones para que que los compradores y compradoras puedan protegerse.

  • Verificar autenticidad de sitios web antes de realizar pagos o registrar datos personales.
  • Desconfiar de ofertas poco realistas y promociones demasiado atractivas.
  • Utilizar únicamente métodos de pago reconocidos y seguros.
  • No compartir información financiera sin asegurarse de la identidad de a quien se la enviarán.
  • Conservar los comprobantes, capturas de pantalla y correos de confirmación.
  • Mantener actualizado el antivirus y el sistema operativo en los dispositivos.

Recomendaciones durante compras físicas

Por último, también emitieron una lista de recomendaciones para comprar en comercios físicos participantes.

  • Revisa el estado de los productos antes de adquirirlos
  • Consulta las políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones
  • Conserva todos los comprobantes de compra
  • Verifica los billetes
  • En pagos con tarjeta, confirma el monto antes de autorizar
  • Verifica que la mercancía corresponda con lo señalado en el recibo de pago
  • Mantén objetos personales y pertenencias siempre a la vista

Temas Relacionados

CiberdelincuentesBlack FridayCiber MondayEstafasFraudesCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Credencial INAPAM 2025: a esta edad ya puedes tramitarla antes de finalizar noviembre

La tarjeta puede ser ocupada en diferentes establecimientos, comercios, locales, tiendas, supermercados y demás

Credencial INAPAM 2025: a esta

Así lucía Fátima Bosch en un certamen de belleza infantil vestida de sirena

La nueva reina mexicana de la belleza internacional no solo se llevó la corona en Tailandia, sino que también robó corazones con un clip viral donde ya mostraba su carisma desde pequeña

Así lucía Fátima Bosch en

“Terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre”, afirma Luisa María Alcalde por la denuncia del PAN ante la CIDH

La presidenta de Morena señaló que carecieron de pruebas y solo buscaron apoyo internacional

“Terminaron exhibiendo su entreguismo de

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: cuándo recibirán su primer pago los nuevos beneficiarios

Ambos programas continúan entregando las tarjetas para que los nuevos becarios puedan recibir su dinero

Becas Rita Cetina y Benito

Instalación de Comité de Ética no debe ser un “acto simbólico”, prioritario poner límite a “excesos”, señala diputado de MC

El órgano de la Cámara de Diputados ha resaltado durante la sesión de este 26 de noviembre, debido a una queja de una legisladora del PT en contra de Cuauhtémoc Blanco

Instalación de Comité de Ética
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Licenciado” enfrenta audiencia en

“El Licenciado” enfrenta audiencia en el Altiplano como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Colombia extraditará a EEUU a un hombre que cambiaba cocaína por armas y realizó negocios con el Cártel de Sinaloa

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Así lucía Fátima Bosch en

Así lucía Fátima Bosch en un certamen de belleza infantil vestida de sirena

La película de 31 Minutos causa sensación en su semana de estreno en Prime Video México

Charly Moreno, novio de Daniel Bisogno, revelará videos inéditos del conductor de Ventaneando: “Quería contar historias”

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

DEPORTES

Después de su salida de

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador

Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños previo al debut de Toluca en liguilla ante Juárez

Doctor García revela lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final: “No la veo tan pareja”

Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter; se perderá la liguilla del Apertura 2025

Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica