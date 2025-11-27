México

“Como no actúa a su capricho ni bajo consigna, ahora quieren destruir su autonomía”, Alito Moreno critica posible reemplazo de Gertz Manero

El dirigente nacional del PRI advierte que el gobierno busca debilitar la autonomía de la Fiscalía General de la República

Moreno señaóa que integrantes de Morena intentan evitar investigaciones y proteger a "narcopolíticos" vinculados con corrupción y lavado de dinero. (Facebook Alejandro Moreno Cárdenas)

Para Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, las especulaciones en torno a la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general exponen una operación política del gobierno federal.

Desde sus redes sociales este 27 de noviembre, Alito Moreno advirtió que el partido en el poder busca “destruir” la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo motivaciones partidistas.

El mensaje del líder priista subrayó que el reconocimiento reciente de la colaboración entre la FGR y Estados Unidos contrasta con la actitud del gobierno. Preguntó: “¿Cómo es posible que justo cuando el gobierno de los Estados Unidos reconoce la colaboración… el gobierno de Morena quiera dinamitar esa relación?”. Para Alito Moreno, la intención es clara: romper la cooperación internacional contra el crimen y aplicar el control político sobre la justicia.

El presidente del PRI advierte que Morena busca destruir la autonomía de la Fiscalía General de la República por motivaciones partidistas. | Jovany Pérez

Entre sus señalamientos centrales, el presidente del PRI afirmó que:

  • El gobierno de Morena intenta dar un “golpe jurídico-político” a la FGR.
  • Algunos integrantes del partido oficialista quieren evitar investigaciones en su contra.
  • Se protege a “narcopolíticos de Morena” y se encubre delitos como corrupción y lavado de dinero.

Alito Moreno consideró la maniobra como una forma de consolidar el régimen. Declaró que “el Gobierno de Morena está judicializando la política y politizando la justicia”. Agregó que los opositores, periodistas y ciudadanos críticos serían afectados por este control sobre la fiscalía. Insistió: “Hay que denunciarlo a nivel nacional e internacional.

La visión de Moreno sobre Gertz Manero

Alejandro Moreno reconoce la labor de Gertz Manero al frente de la FGR y destaca su apego a la legalidad sin tintes políticos. | Presidencia

En el mismo contexto y poco tiempo después, Moreno diferenció la gestión de Gertz Manero de la actuación política del gobierno federal. Expresó: “En lo personal, reconozco el trabajo del Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero. Ha sido un servidor público serio que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos...”.

Celebró que la FGR, encabezada por Gertz Manero, “ha mantenido su papel: hacer valer la ley, no los caprichos del gobierno”. Subrayó que México requiere instituciones que no se doblen, que actúen con firmeza y que respondan al pueblo, no al poder”.

Alito Moreno lamentó lo que denominó un “movimiento golpista” dirigido contra el fiscal y atribuido a “los narcopolíticos de Morena”. Puntualizó: “Es una muestra más del rostro autoritario de este régimen, que quiere imponer una narcodictadura terrorista y comunista en México”.

El contexto político de la posible renuncia

Claudia Sheinbaum confirmó la recepción de una carta del Senado sobre Gertz Manero y aclara que no ha recibido su renuncia formalmente. (Presidencia)

Este jueves 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la recepción de una carta del Senado sobre la situación de Gertz Manero. En su conferencia matutina, precisó: “Hasta el momento Gertz Manero no me ha informado sobre su renuncia”. Detalló que el documento está bajo revisión con el equipo jurídico y que dará información concreta una vez analizados los pormenores.

Sheinbaum reconoció: “Ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas, pienso yo”. No obstante, señaló la necesidad de mejorar la organización entre la FGR y las fiscalías estatales para reforzar tareas de seguridad.

En paralelo, el Senado convocó a todos sus integrantes para una sesión plenaria este jueves, a las 10:00 horas, al tiempo que el Gabinete de Seguridad federal también fue citado en Palacio Nacional. Pese a que parlamentarios mencionaron la ratificación de una magistrada como tema, líderes legislativos pidieron a los senadores acudir de inmediato a la Ciudad de México, alimentando rumores sobre el relevo del fiscal.

