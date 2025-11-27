Sheinbaum y Brugada avalan investigar a “Alito” Moreno por presunto pago a porros en la marcha Generación Z

Sheinbaum y Clara Brugada avalaron investigación del Congreso de la CDMX y FGR contra Alejandro Moreno. CRÉDITO: Jesus Áviles

La mandataria Claudia Sheinbaum junto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Congreso de la Ciudad de México investigarán a las personas señaladas por estar detrás de la contratación de bloque negro durante la marcha de la Generación Z.

Tras ser informada que una de las personas señaladas como responsables de contratar “porros” (grupo de personas que genera destrozos) para la movilización del pasado 15 de noviembre es Alejandro Moreno, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sheinbaum comentó que las dependencias llegarán al fondo de los hechos y avaló la investigación contra el funcionario.

“Entiendo que el Congreso de la Ciudad de México está haciendo una comisión para investigar cómo fue que se generó la violencia el 15 de noviembre aquí en el Zócalo, es de ahí donde viene la investigación que se está dando a conocer”, señaló la mandataria tras ser cuestionada en conferencia.

La investigación estará a cargo del Congreso de la CDMX y turnada a la FGR

Por su parte, Clara Brugada detalló que las investigaciones fueron aprobadas por el Congreso capitalino e informarán el resultado de las investigaciones en futuras conferencias para sancionar a cualquier partido político, persona o grupo social que haya organizado los desmanes.

La bancada de Morena aseguró que los organizadores (miembros de oposición) ofrecían hasta 10 mil pesos por persona a quien participara en acciones violentas. Crédito: X @PRI_Nacional

“El pasado 26 de noviembre lo plantearon en el Congreso de la Ciudad. Justamente la información sobre quiénes están detrás del bloque negro, qué partido político, qué personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares.

“Esta es una comisión de investigación que fue aprobada por el congreso y que seguramente tendrá que continuar esta investigación la fiscalía y estaremos muy atentos de toda la información que salga de la comisión”, expresó la Jefa de Gobierno durante La Mañanera del Pueblo.

Hay libertad de expresión en México, pero no hay libertad para la violencia

Finalmente, Brugada advirtió que a pesar de que haya libertad de expresión en México, el Gobierno Federal no permitirá que grupos de oposición generen violencia durante las manifestaciones sociales ni desinformen sobre las acciones de la actual administración.

La Jefa de Gobierno aseguró que hay libertad de expresión en México, pero no permiso para usar violencia. (Jesús Avilés/Infobae)

“Como dijimos siempre, fue una movilización que tuvo atrás una convocatoria.

“Siempre habrá libertad de expresión, lo importante es que no haya violencia y lo que sucedió ese día, coincido con los diputados con la información, que fue financiada por grupos con nombre y apellido, y le tocará a la fiscalía investigar más allá”, finalizó la funcionaria capitalina.

“Vamos por Alejandro Moreno”, acusan Diputados de Morena

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que Alejandro Moreno coordinó la movilización de grupos de choque para cometer actos violentos durante la marcha de la Generación Z.

Lo anteriormente mencionado es respaldado con las declaraciones del diputado Paulo Emilio García, quien aseguró que los organizadores ofrecían hasta 10 mil pesos por persona a quien participara en acciones violentas.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que Alejandro Moreno coordinó la movilización de grupos de choque en la marcha de la Generación Z. Crédito: Jesús Áviles| Infobae México

Detalló que se intentó reunir a 400 personas para esta operación, aunque finalmente no se logró alcanzar esa cifra. García precisó que los convocados tenían entre 30 y 50 años y subrayó que no eran exclusivamente jóvenes, sino individuos reclutados como mercenarios.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa agradeció a los militantes del PRI que denunciaron la operación, señalando que ese partido “estaba fuertemente involucrado en los actos de violencia en la llamada marcha de la Generación Z, porque no solo participaron en la logística, sino también en la ejecución”.