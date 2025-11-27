Clima CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este próximo viernes 28 de noviembre

Se prevén temperaturas bajas para el amanecer de este próximo viernes 28 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer de este próximo viernes 28 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado publicado este jueves 27 de noviembre publicado en sus redes sociales oficiales.

Señaló que será una alcaldía de la Ciudad de México, la que registrará temperaturas bajas para las primeras horas de este próximo viernes 28 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a la demarcación que resultará afectada o vivir en ella.

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la que registrará temperaturas bajas para el amanecer de este próximo viernes 28 de noviembre.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que esta alcaldía de la capital del país mencionada anteriormente registrará temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este viernes 28 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este viernes 28 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este viernes 28 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en esta alcaldía de CDMX para el amanecer de este próximo viernes 28 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este viernes 28 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.