Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

La decisión judicial establece la obligación de pagar reparaciones económicas a los afectados, después de que un informe pericial identificó fallas sistemáticas en los trabajos de mantenimiento que derivaron en la tragedia aérea.

Un juez mexicano dictó una resolución histórica en el caso del accidente aéreo ocurrido en Cuba en 2018, que cobró la vida de 112 personas. De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un experto independiente determinó que el siniestro fue un “accidente institucional” causado por negligencia en el mantenimiento de la aeronave, y que el avión nunca debió haber despegado.

Con base en estos hallazgos, el juez ordenó a la aerolínea mexicana Aerolíneas Damojh —que operaba bajo el nombre comercial Global Air— pagar 1.5 millones de dólares en daños a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que interpusieron la demanda inicial. La empresa no se presentó al juicio y fue sentenciada en ausencia.

Un avión con historial de problemas que nunca debió volar

El Boeing 737 se desplomó en un campo agrícola momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en lo que se convirtió en uno de los accidentes aéreos más mortales de Cuba en décadas. De las 113 personas a bordo, solo una mujer cubana sobrevivió. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos cubanos.

Según el informe pericial citado por The Washington Post, los pilotos fueron descritos como una “última línea de defensa” que, trágicamente, no pudo evitar el impacto a baja altitud. El experto concluyó que la causa raíz fue la negligencia sistemática en el mantenimiento de la aeronave por parte de la empresa propietaria.

Samuel González, abogado de los demandantes, aseguró que el propio jefe de mantenimiento de Damojh reconoció ante los familiares, desde el primer día en La Habana, que el avión no debía haber estado en el aire.

“Ese avión voló sobre nuestras cabezas durante 10 años sin mantenimiento. Se cayó en Cuba, pero pudo haber pasado en cualquier lugar”, declaró González.

La sentencia reconoció la omisión de protocolos y la falta de supervisión en la operación del avión, lo que resultó en la muerte de 112 personas y abrió un proceso legal por homicidio y demandas colectivas.

Cuba señaló error humano; México apunta a negligencia empresarial

Un año después del accidente, Cuba atribuyó la tragedia a error de la tripulación. En México, las autoridades habían suspendido temporalmente a Aerolíneas Damojh y abierto una investigación. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no respondió a las solicitudes de comentario de la AP sobre el estado de dicha investigación.

Damojh proporcionó el Boeing 737 y la tripulación mexicana a la aerolínea estatal Cubana de Aviación mediante un contrato de arrendamiento, lo que permitió que una aeronave con un historial documentado de problemas operativos continuara en servicio.

Las familias de los tripulantes mexicanos recibirán una compensación tras la caída del Boeing 737 en 2018, según la resolución que responsabiliza a la empresa de no garantizar el mantenimiento adecuado de la aeronave.

La batalla legal continúa: demanda colectiva y cargos penales

El fallo del 31 de marzo es solo el inicio de un proceso legal más amplio. González indicó que:

Una demanda civil colectiva en representación de todas las víctimas está en curso.

Se presentó una denuncia penal por homicidio ante la Fiscalía General de la República contra la empresa y otros responsables.

La investigación criminal se encuentra estancada porque las autoridades cubanas no han proporcionado la información solicitada.

Además, el abogado señaló que Damojh parece estar tramitando una quiebra, ante lo cual advirtió: “Si es una quiebra fraudulenta, también presentaremos cargos por eso”.

El asegurador de la aeronave fue mencionado en la demanda pero quedó exento de sanciones económicas.